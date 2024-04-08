Güneş tutulması öncesi evcil hayvan sahiplerine uyarı

Yayınlanma: 08.04.2024 - 11:35

Güncelleme: 08.04.2024 - 11:35

Oldukça nadir rastlanan tam güneş tutulması bugün Meksika, Kuzey Amerika ve Kanada'nın bazı bölgelerinden gözlemlenebilecek. Dünyanın diğer bazı bölgelerinde ise kısmi güneş tutulması görülecek.

Bu muhteşem gösteri sırasında Ay, Güneş ile Dünya arasından geçerek Güneş ışınlarının bize ulaşmasını engelleyecek ve dünyanın bazı bölgeleri adeta gündüz vakti geceyi yaşayacak.

Uzmanlar bu nadir gerçekleşen fenomeni izlemek isteyenler için bir dizi sağlık uyarısı yayınlarken, evcil hayvan sahipleri de son uyarılardan payını aldı.

"GECE RUTİNLERİNE DÖNEBİLİRLER..."

Çok seyrek gerçekleştiği için tutulmanın hayvanlar üzerindeki etkisi hakkında çok fazla bilgi yok.

Amerikan Kennel Kulübü Baş Veteriner Sorumlusu Jerry Klein CBS'e demecinde, "Söylenenlerin çoğu sadece anekdot raporları ve gönüllü bilgilerden ibaret" dedi. Ancak uzmanların, tutulmanın hayvanları nasıl etkileyebileceği konusunda bazı fikirleri var.

Pennsylvania Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden veteriner hekim Profesör Dr. Katie Krebs'e göre, "Çoğu hayvan, tutulmadan genel olarak etkilenmeyecektir, ancak evcil hayvan sahipleri kısa süreli kafa karışıklığı fark edebilir. Zira köpekler ve kediler korku ve kafa karışıklığı sergileyebilir..."

Profesör Krebs, tutulma sırasında evcil hayvanların saklanabileceğini, uluyabileceğini, gezinebileceğini veya nefes nefese kalabileceğini; daha da önemlisi, gökyüzü karardıkça bazılarının gece rutinlerine erken dönmeye başlayabileceğini de sözlerine ekledi.

Uzmanlara göre bazı evcil hayvanlar, havai fişek patladığında veya fırtına çıktığında yaptıkları gibi endişe belirtileri gösterebilir.