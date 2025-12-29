Evcil hayvanlarda obezite alarmı: Kedilere özel kilo verdiren ilaç geliştirildi

Kedi obezitesi ABD’de ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelirken, veteriner hekimler ve hayvan sahipleri uzun süredir etkili bir çözüm arıyor. San Francisco merkezli Okava Pharmaceuticals’ın başlattığı yeni araştırma ise insanlarda başarıyla uygulanan GLP-1 bazlı kilo verme ilaçlarını evcil hayvanlara uyarlamayı hedefliyor. Şirket, MEOW-1 adı verilen çalışmanın kedilerde iştahı azaltan, metabolizmayı destekleyen ve kilo kaybını hızlandıran bir tedaviye kapı açabileceğini belirtiyor.

GLP-1 ETKİLİ İLK “KEDİ ZAYIFLAMA İLACI” KLİNİK DENEMEYE HAZIRLANIYOR

Okava Pharmaceuticals, kediler için özel olarak tasarlanmış bir GLP-1 tedavisinin klinik denemesini başlatacağını duyurdu. İnsanlarda semaglutid (Wegovy) ve tirzepatid (Mounjaro) ile benzer mekanizma üzerinden çalışan tedavi, exenatide adlı GLP-1 ilacının küçük bir implant aracılığıyla altı ay boyunca sürekli salınmasına dayanacak. Çalışma kapsamında 50 kedinin üç ve altı aylık periyotlarda kilo değişimleri izlenecek.

Şirketin CEO’su Michael Klotsman, bu girişimin hem veteriner tıbbı hem de hayvan sahipleri için “dönüştürücü bir adım” olabileceğini ifade etti. Okava, gerekli sonuçların elde edilmesi halinde FDA onayı için 2027–2028 döneminde başvuru yapmayı planlıyor.

ABD’DE 25 MİLYON OBEZ KEDİ YAŞIYOR

Şirket verilerine göre ABD’de evcil kedilerin yaklaşık yüzde 50’si fazla kilolu veya obez durumda; bu da yaklaşık 25 milyon hanede en az bir obez kedi bulunduğu anlamına geliyor. Obezitenin kedilerde diyabet riskini artırdığı, eklem ağrılarını şiddetlendirdiği ve yaşam süresini kısalttığı biliniyor.

Okava’nın açıklamasında, “Kilo yönetimi kedilerde büyük sağlık faydaları sağlar. Kilo kaybı, bir kedinin yaşam süresini uzatmanın kanıtlanmış tek yoludur” ifadeleri yer aldı.

TEDAVİ İŞTAHI AZALTACAK, HAREKETLİLİĞİ ARTIRACAK

Şirkete göre exenatide, insanlarda olduğu gibi kedilerde de mide boşalmasını yavaşlatarak iştahı azaltacak. Bu sayede hayvanların “daha az mama talep ettiği, daha az dilendiği ve porsiyon kontrolünün kolaylaştığı” belirtiliyor.

Ayrıca kilo kaybına bağlı olarak kedilerin daha enerjik hale gelmesi, hareket kabiliyetinin artması ve metabolik sağlığın iyileşmesi bekleniyor.

GLP-1 İLAÇLARININ KÖKENİ: DİYABET TEDAVİSİNDEN KİLO VERME UYGULAMASINA

GLP-1 sınıfı ilaçlar ilk olarak diyabet tedavisinde kullanıldı. Kan şekerini düşürme, insülin üretimini destekleme ve iştahı azaltma özellikleri sayesinde son yıllarda kilo verme amaçlı yaygın kullanım alanı buldu. Veteriner tıbbında bu tip bir tedavi henüz onay almamış olsa da Okava’nın deneyi bu alanda ilk girişimlerden biri olarak değerlendiriliyor.