Evde dişlerinizi beyazlatmanızın 5 doğal yolu

20 Ocak 2022 Perşembe, 00:00

Birden fazla faktör dişlerin matlaşmasına ve parlak, beyaz ışıltısını kaybetmesine neden olur. Dişlerin rengine diş bakımı alışkanlıkları, ne yedinilip içildiği ve ayrıca yaş gibi çeşitli faktörler karar verir. Yiyecek ve içeceklerden gelen çeşitli asitleri çiğnemek, dişin en dış tabakası olan diş minesini aşındırarak dişlerin renk değiştirmesine neden olur, bazı yiyecekler diş minesini lekeleyebilir.

Ek olarak, dişteki plak oluşumu, sarı görünüme neden olabilir. Bununla birlikte, bazen sert minenin aşınmasıyla ve minenin altında yer alan, doğal olarak sarı, kemiksi bir dokududentin ortaya çıkmasıyla da dişlerde sarı görünüm oluşabilir. Bu tür renk değişikliği genellikle düzenli temizleme ve beyazlatma ilaçları ile tedavi edilebilir. Bununla birlikte, dişleri evde doğal olarak beyazlatmanın birkaç ucuz yolu vardır.

1. DİŞLERİNİZİ KARBONATLA FIRÇALAYIN

Karbonat, doğal beyazlatma özellikleri içerir. Ayrıca diş yüzeyindeki lekeleri temizleyen hafif bir aşındırıcıdır. Ağzınızda bakteri üremesini engelleyebilecek alkali bir ortam oluşturur. Bir çay kaşığı karbonatı iki çay kaşığı su ile macun kıvamına gelene kadar karıştırdıktan sonra dişlerinizi haftada birkaç kez bu macunla fırçalabilirsiniz.

2. YAĞ ÇEKME (OIL PULLING)

Türkçede yağ çekme olarak da bilinen oil pulling, susam yağı veya hindistan cevizi yağının ağız içinde ve dişlerin arasında 15-20 dakika kadar döndürülmesidir. Yağ çekme yönteminin diş sağlığını iyileştirmede de yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Bu yöntem çoğunlukla vücudunuzdaki toksinleri atmak ve genel sağlığı iyileştirmek için kullanılır. Plağa dönüşen ve dişlerinizi sarartan bakterilerden kurtulmak için ağzınızda biraz yağ gezdirin. Yağ çekme pratiği için özellikle susam yağı ve hindistancevizi yağı önerilir.

3. ÖNLEM ALMAK HER ZAMAN DAHA İYİDİR

Önlem almak, dişlerinizi beyaz tutmak için başka bir yöntemdir. Dişlerinizde leke oluşmasını önlemek için kahve, kırmızı şarap ve soda gibi yiyeceklerden uzak durmaya çalışın. Ölçülü tüketseniz bile, tükettikten 25-30 dakika sonra dişlerinizi fırçalamaya özen gösterin. Sigara ve tütün nedeniyle de dişlerde renklenme meydana gelebilir, bu nedenle bunlardan tamamen kaçınmalısınız.

4. ANANAS VE ÇİLEK

Bazı gıdalar, lekelerle doğal olarak savaşarak dişlerinizin daha parlak görünmesini sağlayabilir ve ayrıca genel ağız sağlığına yardımcı olabilir. Kalsiyum açısından zengin bir diyete sahip olmak dişlerin renklenmesini önlemeye yardımcı olur.

Ananas ve çilek diş beyazlatmada etkili sonuçlar göstermiştir. Ananas, lekeleri gidermeye yardımcı olabilecek bileşen bromelain içerir. Çilek, dişlerin renklenmesini önleyebilen malik asit içerir.

5. MUZ, PORTAKAL VE LİMON KABUKLARI

Yağ çekme ve diğer 'kendin yap' uygulamaları bilim tarafından desteklenmese de evde denenebilecek bazı yollar vardır. Bir portakal, muz veya limon kabuğu ile dişlerinize iki dakika boyunca nazikçe ovmak da bu yollardandır. Ovalama sonrası ağzınızı yıkayıp ve dişlerinizi fırçalamalısınız. Bu meyvelerin kabuğu, diş beyazlatmaya yardımcı olabilecek sitrik asit içerir.