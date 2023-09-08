Kaçak botoks ilaçlarıyla işlem yapan güzellik merkezine operasyon!

İstanbul'daki kaçak ilaç operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 753 dolgu ve botoks ilacıyla 41 botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildiği aktarıldı.

AA/DHA
Yayınlanma: 08.09.2023 - 12:03
Kaçak botoks ilaçlarıyla işlem yapan güzellik merkezine operasyon!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, ülkeye yasadışı yollarla getirilen ve soğuk zincirle son kullanıcıya ulaşması gereken estetik ilaçların sağlıksız ortamlarda tutulduğu belirlendi. 

Esenyurt ve Bağcılar'da tespit edilen adreslere eşzamanlı operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. 

Adreslerde 753 dolgu ve botoks ilacıyla 41 botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi.


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