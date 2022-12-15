Evde kolay yoğurt yapmanın sırrı. Bir daha hazır yoğurt almayacaksınız.

15 Aralık 2022 Perşembe, 23:39

Ev yoğurdu hazır yoğurtlara göre katkı maddesi içermediğinden daha sağlıklıdır. Kullanacağınız süt köy sütü ise tadına doyum olmaz bir yoğurt elde edebilirsiniz.

İşte ev yoğurdu yapmak için malzemeler:

3 kg süt

2 yemek kaşığı ev yoğurdu (mayalandırmak için)

Tencere, cam kase veya çömlek

Büyük bir sofra bezi

Yapılışı

Öncelikle sütü bir tencereye koyun ve orta ateşte kaynatın. Havasını almak için ara ara karıştırın. 5-10 dakika kısık ateşte kaymanası yeterli. Ocağın altını kapatın ve soğumasını bekleyin. Sütün sıcaklığı serçe parmağının dayanma derecesine geldiği zaman içine iki yemek kaşığı yoğurdu koyup tahta bir kaşık yardımıyla süte karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın. Sofra bezine sarıp, oda sıcaklığında 8-10 saat kadar bekletin. Daha sonra mayalanan yoğurdu buzdolabına koyun ve arzu ettiğiniz zaman servis edin.

Sulanmayan yoğurt yapmak istiyorsanız fırın yöntemini de tercih edebilirsiniz…

Fırında yoğurt nasıl yapılır?