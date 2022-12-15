Evde kolay yoğurt yapmanın sırrı. Bir daha hazır yoğurt almayacaksınız.
Evde kolay yoğurt yapmak istiyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Sizi hazır yoğurt almaktan vazgeçirecek tarif ile kendi yoğurdunuzu yapabilirsiniz.
Ev yoğurdu hazır yoğurtlara göre katkı maddesi içermediğinden daha sağlıklıdır. Kullanacağınız süt köy sütü ise tadına doyum olmaz bir yoğurt elde edebilirsiniz.
İşte ev yoğurdu yapmak için malzemeler:
3 kg süt
2 yemek kaşığı ev yoğurdu (mayalandırmak için)
Tencere, cam kase veya çömlek
Büyük bir sofra bezi
Yapılışı
Öncelikle sütü bir tencereye koyun ve orta ateşte kaynatın. Havasını almak için ara ara karıştırın. 5-10 dakika kısık ateşte kaymanası yeterli. Ocağın altını kapatın ve soğumasını bekleyin. Sütün sıcaklığı serçe parmağının dayanma derecesine geldiği zaman içine iki yemek kaşığı yoğurdu koyup tahta bir kaşık yardımıyla süte karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın. Sofra bezine sarıp, oda sıcaklığında 8-10 saat kadar bekletin. Daha sonra mayalanan yoğurdu buzdolabına koyun ve arzu ettiğiniz zaman servis edin.
Sulanmayan yoğurt yapmak istiyorsanız fırın yöntemini de tercih edebilirsiniz…
Fırında yoğurt nasıl yapılır?
Fırınınızda yoğurt ayarı olarak belirtilmiş bir ayar varsa işiniz çok kolay. Fırınınızda özel ayar yok ise 100 derecede çalıştırarak 5 dakika boyunca ısınmasını beklemeniz yeterli olacaktır. Yapılışı klasik tarifteki gibi 3 litre sütü havalandırarak kaynatıp soğutun. Ilınınca iki yemek kaşığı yoğurtu süte ekleyin. Daha sonra 100 derecede 5 dakika ısınan fırına, sütü ağzı açık bir kaba koyup kapağını kapatın. 5 saat bekledikten sonra taş gibi yoğurt elde etmiş olacaksınız.
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