Evde uygulayabileceğiniz testler: Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır?
Zeytinyağı sofralarımızın vazgeçilmezi, yemeklerimizin lezzetine lezzet katan, mutfakların olmazsa olmazıdır. Ancak başka ürünlerde olduğu gibi zeytinyağının da sahteleri üretiliyor. Peki, gerçek zeytinyağını sahtesinden nasıl ayırt edebilirsiniz?
Zeytinyağı, sağlığa olan faydalarıyla sofralarımızın vazgeçilmezlerinden biri. Ancak piyasada sahte veya düşük kaliteli zeytinyağlarının artması, tüketicileri büyük bir riskle karşı karşıya bırakıyor. Peki, gerçek zeytinyağını sahtesinden nasıl ayırt edebilirsiniz? İşte uzmanların önerdiği yöntemler!
1. ŞİŞE ETİKETİNİ VE İÇERİĞİNİ KONTROL EDİN
Zeytinyağı alırken ilk yapmanız gereken şey, etiketini dikkatlice incelemektir. “Natürel sızma” veya “soğuk sıkım” ibaresinin bulunması kalitenin önemli göstergelerindendir. Ayrıca, asidik oranının yüzde 0.8’in altında olması tercih sebebidir.
2. GERÇEK ZEYTİNYAĞI BUZDOLABINDA DONAR MI?
Halk arasında yaygın olan "zeytinyağı buzdolabına konunca donar" bilgisi her zaman doğru olmayabilir. Ancak hakiki zeytinyağı düşük sıcaklıklarda koyulaşır veya tortu oluşturur. Eğer buzdolabında kaldığında hiç kıvam değiştirmiyorsa, içinde farklı yağlar bulunma ihtimali yüksektir.
3. KOKU VE TAT TESTİ YAPIN
Gerçek zeytinyağı, taze meyvemsi bir kokuya sahiptir. Zeytin, yeşil yaprak, badem veya hafif baharat kokusu alıyorsanız yağınız doğaldır. Ancak plastik, boya veya ağır bir yanık kokusu varsa o yağın saflığından şüphe edebilirsiniz.
4. PARMAK TESTİ
Gerçek zeytinyağı, elinize sürdüğünüzde cildiniz tarafından hızla emilir ve yapışkan bir his bırakmaz. Eğer elinizde kaygan ve yapay bir his kalıyorsa, muhtemelen içine farklı yağlar karıştırılmıştır.
5. ALEV TESTİ
Bir pamuk topunu zeytinyağına batırıp yakmayı deneyin. Eğer pamuk temiz ve düzenli bir şekilde yanıyorsa, yağınız doğaldır. Ancak alev cızırtılı bir şekilde çıkıyorsa ya da hiç yanmıyorsa, muhtemelen sahte veya katkılı bir üründür.
6. FİYATINA DİKKAT EDİN
Kaliteli zeytinyağı üretimi zahmetli ve maliyetlidir. Piyasa fiyatının çok altında satılan zeytinyağları genellikle sahte ya da düşük kalitelidir. Aşırı ucuz ürünlerden kaçınmak gerekir.
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