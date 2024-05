Yayınlanma: 28.05.2024 - 20:42

Güncelleme: 28.05.2024 - 20:42

Makyaj malzemeleri, kadınların vazgeçilmez ürünlerinden biridir. Cildi daha canlı ve güzel bir görünüme kavuşturan makyaj ürünleri, genellikle pek çok kimyasal içerir. Bu nedenle, cildi makyajın potansiyel zararlarından korumak son derece önemlidir. Peki, evinizde organik malzemeler ile hazırlayabileceğiniz makyaj malzemeleri nelerdir? İşte evde yapabileceğiniz 5 doğal makyaj malzemesi...

EVDE HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ 5 DOĞAL MAKYAJ MALZEMESİ

1. Bronzer:

Öncelikle, ev yapımı bir bronzer hazırlamak için bitmiş bir allık kabına ihtiyacınız olacak. Ardından, bu kabı kakao ile doldurun. Kakao, kabın tamamını kaplayacak şekilde kolonya ile ıslatın ve iyice karıştırın. Kabın dibine kolonyanın ulaştığından emin olun. Yaklaşık olarak 1-2 saat sonra bronzer donacaktır. Bronzerin üzerine bir peçete koyun ve preslemek için uygun bir ağırlık yerleştirin. Bu şekilde 3 gün kadar bekleyin. Sonuç olarak, kendi ev yapımı bronzerınızı elde etmiş olacaksınız. Eğer daha turuncu bir görünüm elde etmek isterseniz, karışıma bir miktar tarçın ekleyebilirsiniz.

2. Rimel:

Göründüğünden daha karmaşık olabilen ancak aslında oldukça kolay bir makyaj malzemesi olan kendi rimelinizi yapmak için ihtiyacınız olan ilk şey boş ve temiz bir rimel kabıdır. Diğer malzemeler ise 1 çay kaşığı hindistancevizi yağı, 1 çay kaşığı E vitamini yağı ve yarım çay kaşığı soya yağıdır. Bu malzemeleri benmari usulü eritip karıştırın ve daha sonra içine 3 çorba kaşığı aloe vera ekleyin. Karışım homojen bir yapıya kavuşana kadar karıştırmaya devam edin. Rimele siyah rengini vermek için içine 1 tane aktif kömür kapsülü ekleyebilirsiniz. Bu şekilde kendi doğal rimelinizi hazırlamış olacaksınız.

3. Ruj:

Ruj yapımı için ihtiyacınız olan ilk malzeme vazelin ya da kolaylıkla bulabileceğiniz balmumdur. Bir kabın içine 1 yemek kaşığı vazelini benmari usulü eritin ve ardından içine 1 tatlı kaşığı gliserin, 1 çay kaşığı vanilya özü ve istediğiniz renkte gıda boyası ekleyin. Karışımı iyice karıştırın ve bitmiş bir ruj kabına ya da küçük bir kaba dökün. Bu karışımı buzdolabında bir gece bekletin. Eğer gıda boyası kullanmak istemiyorsanız, rujunuzu pancar, ahududu, böğürtlen gibi meyvelerle de renklendirebilirsiniz. Bu ürünü yanaklarınıza sürerek allık olarak da kullanabilirsiniz.

4. Pudra:

Yağlı ciltlerin en büyük sorunlarından biri parlama sorunudur. Bu parlamalarla baş etmenin en etkili yolu ise pudralardır! Evde kendi toz pudranızı yapmak oldukça kolaydır. Tek ihtiyacınız olan istediğiniz miktarda nişasta, cilt renginize uygun kakao ve pudranızı biraz ısıtmak için tarçındır. Bu malzemeleri bir araya getirerek özel pudranızı hazırlayabilirsiniz.

5. Far:

Shea yağı kullanarak sevdiğiniz renklerde bir far elde etmek oldukça mümkün. İlk olarak, 1 tatlı kaşığı shea yağını benmari usulü eritin. Ardından içine 1 yemek kaşığı pirinç unu ve 1 yemek kaşığı kakao ekleyin. Malzemeleri iyice karıştırarak homojen bir yapı elde edin. Böylece doğal tonlarda bir far elde etmiş olacaksınız. Eğer kakao yerine farklı renklerde far elde etmek istiyorsanız, gıda boyalarından yararlanabilirsiniz.