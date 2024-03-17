Makyajınızın kalıcılığını artıracak 10 yöntem: Makyajınız gün boyu tazeliğini koruyacak...

Yayınlanma: 17.03.2024 - 21:27

Güncelleme: 17.03.2024 - 21:28

Cildinizi daha kusursuz ve güzel göstermek için her gün makyaj yapmayı tercih edebilirsiniz. Ancak, zamanla makyajınızın kalıcılığını kaybetmesi can sıkıcı olabilir. Göz makyajınız dağılıyor ya da cildinizde fondöten pul pul bir görüntü oluşturuyor olabilir. Ancak endişelenmeyin, günlük makyajınızı kalıcı hale getirmenin çok basit yolları var. Bu ipuçlarına göz atarak makyajınızı daha kalıcı ve kusursuz hale getirebilirsiniz. Peki makyajınızın gün boyu tazeliğini nasıl korursunuz? işte makyajınızın kalıcılığını artıracak 10 yöntem...

1. Suya dayanıklı ürünleri tercih edin:

Göz çevreniz yağlıysa ve makyajınız kaygan bir görünüm alıyorsa, su geçirmeyen formülleri denemek iyi bir seçenek olabilir. Su geçirmez maskara, eyeliner ve göz farları, sadece çarpıcı ve çekici bir görünüm sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bütçe dostudurlar. Su geçirmez maskarayı çıkarmak genellikle zor olabilir, ancak suya dayanıklı makyaj temizleyicileri kullanarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Göz makyajınızı çıkarmak ve cildinizi nemlendirmek için bir miktar zeytinyağını pamuk üzerine sürerek de kullanabilirsiniz.

2. Kalıcı fondötenleri tercih edin:

Cildinizdeki kusurları gizlemek için fondöten kullanıyorsanız, uzun süre kalıcı olan ürünleri tercih etmeniz önerilir. Cildinizdeki renk eşitsizliklerini ve izleri gizledikten sonra fondöteninizin gün içerisinde yüzünüzden uçup gitmesi son derece rahatsız edici olabilir. Ancak, kalıcı fondötenler sayesinde ten makyajınızın gün boyu dağılmadan kalmasına yardımcı olabilirsiniz.

3. Makyaj bazı kullanın:

Makyaja başlamadan önce cildinizi mutlaka makyaja hazırlayın. İlk olarak cildinizi cilt tipinize uygun bir jel ya da köpük yardımıyla temizleyin. Ardından nemlendirici kreminizi uygulayın. Son olarak makyaj bazınızı cildinize uygulayın. Kalıcı makyajın ilk sırrı, makyaj bazı kullanmaktır. Makyaj bazları, fondötenin cilde daha uzun süre tutunmasını sağladıkları için gün boyu etkilerini sürdürürler.

4. Çizgileri doldurun:

Dudak renginizin yayılma veya çizgilerin dışına çıkma gibi bir sorununuz varsa bu durumdan kaçınmak için dudaklarınıza ve çizgilerin hafifçe dışına bir dudak kremi uygulayın, ardından ruj kullanmayı deneyin. Bu yöntemle dudak çizgileri dolacak ve rujunuzun yayılması engellenecektir. Daha ileri gitmek isterseniz, dudaklarınıza peçete yardımıyla pudra sürerek aynı sonucu elde edebilirsiniz.

5. Doğru pudrayı seçin:

Makyajınızı pudra ile sabitlemek, kalıcılığın altın anahtarlarından biridir ve doğru pudra seçimi de oldukça önemlidir. Sabitleyici olarak kullanacağınız için transparan bir pudra tercih edebilirsiniz. Fırça yerine bir pudra süngeri kullanarak fondöteninizi dağıtmamış olursunuz. Böylece makyajınız gün boyu daha dayanıklı hale gelir.

6. Kalıcı rujlar tercih edin:

Ruj sürmeyi seviyorsanız ve dudaklarınızı ön plana çıkarmak istiyorsanız, kalıcı rujları tercih etmek iyi bir seçenek olabilir. Kalıcı olmayan rujlar gün boyu uçup gidebilir ve tekrar tekrar tazelemek zorunda kalabilirsiniz. Bu yüzden ruj sürmeyi seviyorsanız, mat ve kalıcı seçeneklere yönelmeniz daha iyidir.

7. Cilayı unutmayın:

Dudak ya da yanak renginiz soluyorsa, yanlış bir ürün kullanıyor olabilirsiniz. Cila, ön plana çıkan güzel ve uzun süreli renklere ulaşmanın harika bir yoludur. İşe yanaklarınıza krem veya jel allık uygulayarak başlayabilirsiniz. Allık kuruduktan sonra yanaklarınıza biraz pudra sürün ve son olarak hafifçe toz allık uygulayarak makyajınızı tamamlayın.

8. Göz makyajını ihmal etmeyin:

Eğer kullandığınız eyeliner gözünüzde bir saatten fazla dayanmıyorsa, kalem eyeliner'ı aynı renkte toz göz farı ile birlikte uygulamayı deneyin. İlk olarak, her zamanki gibi eyeliner'ı göz kapağınıza uygulayın. Ardından, ince bir fırça kullanarak aynı tonlardaki göz farını makyajı sabitlemek için dikkatlice kalemin üzerine uygulayın. Bu yöntem, eyeliner'ın kalıcılığını artırır ve makyajınızın daha uzun süre dayanmasına yardımcı olur.

9. Ürünleri dağıtmayı ve karıştırmayı ihmal etmeyin:

Güzellik ürünlerinizi güzelce kaynaştırmak, sadece daha iyi görünmek için değil; aynı zamanda makyajın solmasını önlemek için de tavsiye edilir. Göz makyajı veya fondöten gibi ürünleri kullandığınızda, gözden kaçan çizgilere dikkat edin. Bunu yaparak, yüzünüzdeki makyaj ürünlerinin birbirleriyle uyumlu bir şekilde kaynaştığını sağlayabilir ve makyajınızın uzun süre kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz.

10. Sabitleyici kullanmayı unutmayın:

Makyajı bozulmadan tutmanın en pratik yollarından biri de sabitleme spreyleridir. Makyajınızı tamamladıktan sonra yüzünüze püskürttüğünüz bir sabitleme spreyi, hem ferahlamanıza yardımcı olur hem de cildinizin makyajı tutmasına destek olur. Bu sayede gün boyu akmayan ve kusursuz bir makyaja sahip olabilirsiniz.