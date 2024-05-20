Sosyal medyayı sallayan yeni trend: Asoka makyajı...

Yayınlanma: 20.05.2024 - 15:59

Güncelleme: 20.05.2024 - 15:59

Sosyal medyadaki "Asoka" makyaj trendi, giderek daha fazla fenomenin "Asoka" filminden ilham alarak Hint gelin görünümlerini yeniden canlandırmasıyla popülerlik kazanmaya devam ediyor. Sosyal medyaya giren neredeyse tüm kullanıcılar bu trendle karşılaşıyor. Peki, bu yeni trend nedir, nasıl ortaya çıktı? İşte Asoka makyajı ve hikayesi...

2001 YAPIMI BİR BOLLYWOOD FİLMİNDEN ÇIKTI

Bu trend, aynı adı taşıyan 2001 yapımı Hint filminden esinleniyor ve yaratıcılar, filmin şarkılarından birinin ritmiyle kendi Hint gelin saçı, makyajı ve kıyafetlerini oluşturuyor. Farklı kültürel kökenlerden gelen yaratıcılar bu trende katılıyor ve birçoğu on milyonlarca görüntüleme ve beğeni topluyor.

Bollywood'un önde gelen yıldızlarından Shah Rukh Khan ve Kareena Kapoor Khan'ın başrollerini paylaştığı “Asoka”, M.Ö. üçüncü yüzyılda Hindistan yarımadasını yöneten antik Mauryan imparatoru Büyük Ashoka'nın kurgusal bir hikayesini anlatıyor.

ASOKA MAKYAJ TRENDİ NASIL BAŞLADI?

Asoka makyaj trendini başlatan içerik üreticisi, 24 Mart 2024'te büyüleyici bir Hint gelin makyajı yaparken Asoka filminin şarkısına dudak senkronizasyonu yaparak kendini paylaşan Sita Suwarnadwipa oldu.

Filmin özenle tasarlanmış göz makyajı ve döneme özgü mücevherli başlıklarının vurgulandığı video, kısa sürede milyonlarca izlenme sayısına ulaştı. Sita Suwarnadwipa'nın başlattığı girişim 70.000 görüntüleme alırken, trende katılan diğer içerik üreticileri daha da yüksek etkileşim kaydetti.

Örneğin, Vietnamlı içerik üreticisi Chang Nguyen, kendi versiyonunda 134,9 milyon görüntüleme ve 12,2 milyon beğeni topladı. Brezilyalı içerik üreticisi Camila Pudim ise 21 milyondan fazla beğeniyle dikkat çekti ve akımın en yumuşak geçişlerinden birini gerçekleştirdiği için övgü aldı.

ASOKA TRENDİ ASYA'DAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Trend, geleneksel Güney Asya estetiğini günümüzün makyaj teknikleriyle harmanlamanın büyük ilgisini çekti. Asya'dan birçok içerik üreticisi, bu geleneksel Hint makyajını çağdaş makyaj akımlarıyla birleştirerek dikkat çekti.

KULLANICILARIN YARATICILIKLARINI KEŞFETMESİNE İMKAN SAĞLADI

#AsokaMakeupChallenge, katılımcıların yalnızca Bollywood'un derinliklerine dalmakla kalmayıp aynı zamanda yaratıcılıklarını keşfetmelerine ve geleneksel güzellik standartlarına ilişkin düşüncelerini paylaşmalarına olanak sağlıyor.

FİLME OLAN İLGİYİ ARTTIRDI

Akımın popülerliği, YouTube'daki yorumlardan da anlaşılacağı üzere orijinal "Asoka" filmine ve Alka Yagnik, Anu Malik ve Hema Sardesai'nin "San Sana" şarkısına olan ilginin yeniden canlanmasına yol açtı.