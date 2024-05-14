Evden çıkmadan önce tuvalete gidenler dikkat! Uzmanların uyardığı tehlike büyük...
Evden çıkmadan önce her zaman tuvalete gitmenin kötü bir alışkanlık olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar tehlike alarmına karşı uyarıda bulundu...
Anahtarlarınızı alıp almadığınızı kontrol ettikten, cüzdanınızı alıp almadığınızı bir kez daha kontrol ettikten ve telefonunuzu aldıktan sonra evden çıkmadan önce aklınıza başka bir şey gelebilir. Hayır, aynaya bakmak ya da yolculuk için fazladan bir atıştırmalık almak değil, 'her ihtimale karşı' dışarı çıkmadan önce tuvalete gitmek... Uzmanlar, her ihtimale karşı tuvalete gitmenin büyük tehlikelere neden olacağını iddia etti...
MESANE SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKİ EDİYOR
Uzun yolculuklar veya kısa yolculukların öncesinde her ihtimale karşı tuvalete gitmek, bizi ruhsal olarka rahatlatsa da fiziksel olarak birçok soruna neden olabilir. Uzmanlar 'her ihtimale karşı çok fazla idrar yapıldığında mesaneye ne olduğunu" açıkladı. Bu durum bazen mesanede sızıntıya neden olabilir.
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