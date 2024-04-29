Uzmanlar uyarıyor: Sabahları asla yapmamanız gereken tek şey
İyi bir uyku düzenine sahip olmak istiyorsanız, uzmanların asla yapmamanız gerektiği konusunda hemfikir olduğu tek bir şey var.
İnsanların iyi bir gün geçirmek için yaptıkları bazı sabah aktiviteleri vardır ve bunların pek çoğu, uyandıktan sonraki o kritik birkaç dakika ile başlar.
Huffington Post'a konuşan uzmanlar, güne iyi başlamanıza yardımcı olacak en önemli ipuçlarını paylaştı.
EN BÜYÜK TEHDİT "IŞIK"
İç saatiniz için en büyük tehdidin ışık olduğuna inanan, uyku tıbbı uzmanı Dr. Chester Wu'ya göre, "İç biyolojik saatiniz olan 'sirkadiyen ritim,' kabaca 24 saatlik bir döngüde çalışır ve ne zaman uyanık veya uykulu hissedeceğinizi belirler, ışığa maruz kalmaktan büyük ölçüde etkilenir. Sabahları yapılan egzersizler, sirkadiyen ritmi güçlendirerek 'gün içinde uyanıklığı ve geceleri de uykuyu' teşvik eder."
Wu ayrıca, düzensiz aralıklarda uyumaktan veya geceleri çok fazla ışık almaktan dolayı uyku sorunları yaşayabileceğinizi de belirtiyor.
Peki, kaliteli bir uyku çeken insanların asla yapmadığı en önemli şey nedir?
ALARM ÇALDIKTAN SONRA YATAKTA KALMAK
Wu, sözlerine şöyle devam ediyor: "Yatakta oyalandığınızda, bu kesinlikle daha tembel veya halsiz hissetmenize neden olacaktır..."
Yalnız bu da değil...
Nörobilimci ve uyku uzmanı Chelsie Rohrscheib, alarm çaldıktan sonra yatakta kalmanın felakete davetiye çıkarmak olduğunu düşünüyor ve bu durumu şöyle açıklıyor:
"Asla yatakta kalıp uyku ile ilgili olmayan aktiviteler yapmam. Uyandığımda derhal yataktan çıkar ve başka bir odaya geçerim. Bu, 'beynimin yatak odasının sadece dinlenme yeri olduğu çağrışımını korumasına yardımcı oluyor' ve daha yüksek kaliteli bir uykuyu teşvik ediyor."
IŞIĞIN UYKUYA ETKİSİ
İki uzmanla aynı görüşleri paylaşan Dr. Chris Winter ise yatak odasını karanlık tutmamızı ve yataktan çıkar çıkmaz aydınlık bir odaya geçmemiz gerektiğini savunuyor. Zira Dr. Winter'a göre, "Işık, beyninizin melatonin üretimini etkili bir şekilde durduruyor ve vücudunuza günün başladığını haber veriyor..."
Peki, uyku kalitesini korumak için tam olarak ne yapmalıyız?
NE YAPMALI?
Nörobilimci ve uyku uzmanı Chelsie Rohrscheib'e göre, "uyandıktan sonraki ilk yarım saat içinde dışarı çıkmak veya bir pencere kenarında oturarak kendinizi doğal güneş ışığına maruz bırakmak" en iyisi.
Bu durum, 'sirkadiyen ritmi belli bir düzende tutmaya' yardımcı oluyor.
Diğerler uzmanlar ise "güne egzersizle başlamanızı ve muhakkak yatağınızı hazırlamanızı" tavsiye ediyor.
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