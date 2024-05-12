Uzmanlar öneriyor: 'Toplumumuzda herkesin bir psikoloğu olmalı'

Yayınlanma: 12.05.2024 - 14:26

Güncelleme: 12.05.2024 - 14:26

Psikolog Şeyda Atasever, hem çocukların hem de yetişkin ergenlerin daha fazla psikoloğa ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Son yıllarda dünya genelinde insanlar psikolojik ve sosyolojik olarak sıkıntılı süreçlerden geçti. Artık bu süreçte insanlar fizyolojik hastalıkları gibi aynı şekilde psikolojik sorunlarını da rahatça anlatmaya ve danışmaya başladılar. İnsanlar psikolojik hastalıklılarını artık normalleştirmeye başladılar. Özellikle merkezimizde çocuklar, ergenler ve yetişkinler için psikolojik danışmanlık hizmetleri vermeye başladık" dedi.

"BU BİR EKSİKLİK, BİR AYIP DEĞİL"

Sadece özel ihtiyaç sahibi çocuğa sahip ailelerin değil, toplumda herkesin bir psikoloğu olması gerektiğini ifade eden Atasever, "Çünkü uzman biriyle içimizdekileri dertleşmek, güncellemelerimizi yapmak, ağlayamadığımız şeyler için ağlamak, ruhsal anlamda biraz daha güçlenmek ancak psikolojik destekle mümkün olur. Özel çocukların neyi yapabildiklerini, neyi yapamadıklarını anlamak özümseyebilmek ve kendi yol haritalarının doğru kurabilmeleri, çizebilmeleri için psikolog şart. Bu bir eksiklik, bir ayıp, bir etiket değil. Artık bence psikoloğu olmayan etiketlenmeli. Çünkü öyle zamanlardan geçiyoruz" diye konuştu.