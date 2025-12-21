Evinde bu eşyaları kullananlar dikkat: Trilyonlarca zararlı partikül yayıyor

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen testlerde, evlerde yaygın olarak kullanılan ekmek kızartma makineleri, hava fritözleri (air fryer) ve saç kurutma makinelerinin yaydığı emisyonlar mercek altına alındı. Araştırmada, boyutu 100 nanometreden küçük olan ultra ince partiküllerin, insan vücudunun derin bölgelerine kadar ulaşabilecek kadar küçük olması nedeniyle ciddi sağlık riski oluşturduğu belirlendi.

EN FAZLA EMİSYON EKMEK KIZARTMA MAKİNELERİNDE

Çalışmaya göre, en yüksek partikül salınımının ekmek kızartma makinelerinde gerçekleştiği tespit edildi. Cihazın içine ekmek yerleştirilmediği durumlarda dahi, dakikada yaklaşık 1,73 trilyon ultra ince partikül yaydığı ölçüldü. Uzmanlar, ısıtma bobinleri ve fırçalı DC motorların bu yüksek emisyon oranlarının başlıca kaynağı olduğunu belirtti.

Saç kurutma makinelerinde yapılan ölçümlerde ise fırçasız motor teknolojisine sahip cihazların, standart motorlu modellere kıyasla 10 ila 100 kat daha az partikül yaydığı ortaya çıktı. Ayrıca cihazların motor ve bobinlerinden havaya bakır, demir, alüminyum, gümüş ve titanyum gibi ağır metallerin karıştığı da saptandı.

ÇOCUKLAR DAHA BÜYÜK RİSK ALTINDA

Bilgisayar destekli simülasyonlar, ultra ince partiküllerin burun yoluyla filtrelenemeyecek kadar küçük olduğunu ve doğrudan akciğerlere ulaştığını gösterdi. Hava yolları yetişkinlere kıyasla daha dar olan çocukların, bu partiküllere maruz kalma konusunda daha yüksek risk taşıdığı vurgulandı.

Çevre mühendisi Changhyuk Kim, havaya karışan ağır metallerin vücutta iltihaplanma ve hücre zehirlenmesi riskini artırabileceğine dikkat çekti. Önceki bilimsel çalışmalar da bu tür partiküllere uzun süreli maruz kalmanın astım, kalp-damar hastalıkları, diyabet ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarıyla bağlantılı olduğunu ortaya koymuştu.

Uzmanlar, üreticilerin daha güvenli ve düşük emisyonlu tasarımlara yönelmesi gerektiğini belirterek, özellikle iç mekan hava kalitesine yönelik yaş gruplarını dikkate alan düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.



KAYNAK: Sciencealert