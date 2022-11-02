Evinde kaza geçiren Ajda Pekkan ameliyata alındı
Süperstar Ajda Pekkan'ın, sabaha karşı evinde düşmesi sonucu ameliyata alındığı duyuruldu.
Şarkıcı Ajda Pekkan, sabaha karşı evinde düşüp kalça kemiğini çatlattı. Menajeri Oğuz Arınmış, sanatçının sabaha karşı evinde düştüğünü ve kalça kemiğinin çatlaması sonucu acil ameliyata alındığını paylaştı. Pekkan'ın kasım ayı konserleri de iptal edildi.
Pekkan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, şu ifadelere yer verildi:
"Sn. Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup, kasım ayı konserlerimizi üzülerek iptal ettiğimizi belirtmek isterim. Oğuz Arınmış Menajeri."
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