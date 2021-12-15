Evinde ölü bulunmuştu: Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti açıklandı
Bursa'da evinde ölü bulunan Türk sinemasının önemli isimlerinden Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in son vasiyeti açıklandı. Birsel'in 40 yıllık arkadaşı Semih Dalan ''Aydın çok iyi bir insandı. Bana hep söylerdi, 'Bana bir şey olursa beni annemin mezarının üstüne gömün' derdi" dedi.
Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki yaşadığı apartmanın holünde ölü bulunan Türk sinemasının ünlü oyuncularından merhum Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in (54) cenazesinin Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.
Yakın arkadaşı Semih Dalan tarafından teslim alınan Birsel'in cenazesi, defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.
Dalan, gazetecilere, Aydın Birsel'in 40 yıllık arkadaşı olduğunu ve üzüntü duyduğunu söyledi.
Kendisiyle beraber iş kurma planları olduğunu ve en son 2 gün önce görüştüklerini belirten Birsel, acı haberini alınca inanamadığını dile getirdi.
'ANNEMİN MEZARLIĞINA GÖMÜLMEK İSTİYORUM'
Dalan, acılarının çok büyük olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yarın cenazesi yetişirse öğle vaktinde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda annesinin mezarlığının üstüne defnedilecek. Vasiyeti vardı. 15 gün önce annesinin mezarını ziyaret etmişti. Oradan çıktıktan sonra konuştuk ve annesinin mezarının dağıldığını, bakımsız kaldığını söyledi. Bana da 'En kısa sürede mezarlığını tekrardan yapalım' demişti. Sonrasında da 'Ben annemin mezarlığına gömülmek istiyorum.' dedi. Biz de vasiyetini yerine getireceğiz."
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