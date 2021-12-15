Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu kanseri yendi: Döneceği tarih belli oldu

15 Aralık 2021 Çarşamba, 09:54

BKM Mutfak yapımı Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız isimlerinden Arif Güloğlu'nun lenf kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; 24 yaşındaki oyuncu, yakalandığı lenf kanserini Ankara'da gördüğü 9 aylık tedavi sürecinin ardından atlatarak tamamen sağlığına kavuştu.

OCAK AYINDA DÖNECEK

Arif Güloğlu, hastalığı nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı oyunculuğa geri dönecek olmanın heyecanını yaşıyor. Güloğlu, kadrosunda bulunduğu 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye ocak ayında dönecek.

Arif Güloğlu'nun sağlığına kavuşması Yılmaz Erdoğan ve 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' ekibinde büyük bir sevinç yarattı.

NE OLMUŞTU?

Güloğlu, geçtiğimiz aylarda lenf kanserine yakalandığını açıklayarak sevenlerinde derin bir üzüntü yaşatmıştı.

Güloğlu’nun tedavi görmeye başladığı öğrenilirken, skeçlerde yer almamasının sebebinin tedavi süreci olduğu anlaşılmıştı. Tedavisi Ankara'da devam eden Güloğlu kemoterapiye başlamıştı.