Evine operasyon düzenlenmişti: Kalben'den 'ihanet' açıklaması

Yayınlanma: 03.06.2024 - 11:21

Güncelleme: 03.06.2024 - 11:21

Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben, gündemdeki iddialara yanıt verdi.

Muhabirlerin "Menajeriniz ve arkadaşınız tarafından ihanete uğradınız mı?" demesi üzerine konuşan Kalben "Bir şey söyleyeceğim. Bu memlekette kim ihanete uğramamış. Kim suçlu olmadığı bir konuda suçlanmamış ki..." diyerek yanıt verirken söz konusu iddiaları da bir kez daha yalanladı.

EVİNE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

8 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda şarkıcının evinde bulunan üç parça halinde toplam ağırlığı 15 gram uyuşturucu madde ile 2 bin Euro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirilmişti. İfadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü şarkıcıya yurtdışına çıkış yasağı konmuştu.

Serbest kaldıktan sonra sosyal medyadan açıklama yapan Kalben "Kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm" ifadelerini kullanmıştı.