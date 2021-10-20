Evini restore ederken 47 yıl önce duvara gizlenmiş bir mektup buldu

20 Ekim 2021 Çarşamba, 10:03

Yeni Güney Galler eyalet sınırlarındaki Newcastle’da yaşayan Matt Streatfeild, yıktığı duvarların arasında 5 Nisan 1974 tarihli bir şişe buldu. Şişeyi o dönem duvarları yapan inşaat ustaları koymuştu.

“Basında şişe içine mesaj haberlerini okuyor insan ama kendi evinin duvarlarında bulunca gerçekten şaşırtıcı ve heyecan verici oluyormuş” diyen Streatfield mektupta yazanların o dönem Avustralya’da yaşananlara dair ipucu verdiğini anlattı. Örneğin, o yıl metrik ölçü sistemine geçilmişti ve mektubun içine konduğu şişe üzerinde mililitre yazan örneklerden biriydi.

Tek tek isimlerini ve doğum tarihlerini not eden ustaların yazdığı bir başka ayrıntı ise kendi kazançlarına ilişkindi.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre ‘Newcastle Interior Linings’ adlı şirketten (bu firma hâlâ faaliyetini sürdürüyor) haftalık olarak anlaştıkları 106 Avustralya doların ellerine geçmesini beklediklerini yazmışlardı.

Duvarın içindeki sürprizle karşılaştıktan sonra mektubu yazanların izini süren Streatfield, birine ulaştı. 47 yıl önce evde duvar ören isimlerden Ron Niddrie’yle (66) iletişim kurdu. Niddrie, “Onca yıl sonra bulunup kapımın çalınması hoş bir sürpriz oldu” dedi.

Streatfield de duvarları yeniden örerken 1974 tarihli zaman kapsülünü tekrar koyacaklarını yanına bir de bugünden kalma şişe ve mektup ekleyeceklerini söyledi.