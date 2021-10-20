Evini restore ederken 47 yıl önce duvara gizlenmiş bir mektup buldu
Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde yaşayan bir kişi, restorasyon sırasında evinin iki duvarı arasına gizlenmiş bir şişe buldu. 1974 yılında konduğu anlaşılan şişenin içinde bir de mektup vardı.
Yeni Güney Galler eyalet sınırlarındaki Newcastle’da yaşayan
Matt Streatfeild, yıktığı duvarların arasında 5 Nisan 1974 tarihli bir şişe
buldu. Şişeyi o dönem duvarları yapan inşaat ustaları koymuştu.
“Basında şişe içine mesaj haberlerini okuyor insan ama kendi
evinin duvarlarında bulunca gerçekten şaşırtıcı ve heyecan verici oluyormuş”
diyen Streatfield mektupta yazanların o dönem Avustralya’da yaşananlara dair
ipucu verdiğini anlattı. Örneğin, o yıl metrik ölçü sistemine geçilmişti ve
mektubun içine konduğu şişe üzerinde mililitre yazan örneklerden biriydi.
Tek tek isimlerini ve doğum tarihlerini not eden ustaların
yazdığı bir başka ayrıntı ise kendi kazançlarına ilişkindi.
Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre ‘Newcastle Interior
Linings’ adlı şirketten (bu firma hâlâ faaliyetini sürdürüyor) haftalık olarak
anlaştıkları 106 Avustralya doların ellerine geçmesini beklediklerini
yazmışlardı.
Duvarın içindeki sürprizle karşılaştıktan sonra mektubu
yazanların izini süren Streatfield, birine ulaştı. 47 yıl önce evde duvar ören
isimlerden Ron Niddrie’yle (66) iletişim kurdu. Niddrie, “Onca yıl sonra
bulunup kapımın çalınması hoş bir sürpriz oldu” dedi.
Streatfield de duvarları yeniden örerken 1974 tarihli zaman
kapsülünü tekrar koyacaklarını yanına bir de bugünden kalma şişe ve mektup
ekleyeceklerini söyledi.
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