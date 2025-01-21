Evinin terasında 4 mevsim hasat yapıyor: Yağmur suyu kullanıyor

Yayınlanma: 21.01.2025 - 15:25

Güncelleme: 21.01.2025 - 15:25

Gümüşoluk Mahallesi’nde yaşayan Kaçmaz, bahçesinde soğuk havaya dayanamayan sebzeler için alternatif bir çözüm arayışına girdi. Bu doğrultuda, kendisine ve oğluna ait iki binanın çatılarına toplamda 80 metrekarelik iki sera kurdu. Kaçmaz, çatıya yerleştirdiği oluk sistemiyle yağmur suyunu 60 ton kapasiteli bir depoda topluyor ve damla sulama sistemiyle bitkilerine ulaştırıyor. Musluk suyundaki kireçlenme sorununu önlemek için yağmur suyunu tercih eden Kaçmaz, bu yöntemle hem verimlilik sağlıyor hem de doğaya katkıda bulunuyor.

"KIŞIN DOMATES YAZ GİBİ KOKUYOR"

Kış aylarında bile sıcaklık avantajı sağlayan çatı serasında yetiştirdiği ürünlerin kalitesinden memnun olduğunu belirten Kaçmaz, “Seranın orta kattaki sıcaklığı sayesinde kışın alttan ısı alıyor. Domates, biber, salatalık, patlıcan ve diğer ürünler iki haneye de yetiyor. Yetiştirdiğim domatesler, yaz domatesleri gibi kokuyor ve aromalı oluyor” ifadelerini kullandı.

Kaçmaz, ürünlerin tamamen organik olmasına özen gösteriyor. Hayvan gübresi kullandığını vurgulayarak, “Organik gübre kullanıyorum, böylece ürünlerin lezzeti ve sağlığı korunuyor” dedi.

"GENÇLERE VE YAŞLILARA TAVSİYE EDİYORUM"

Kendi üretim sistemiyle hem sağlıklı hem de huzurlu bir yaşam sürdüğünü ifade eden Kaçmaz, gençlere ve yaşlılara bu tür uğraşlarla ilgilenmeleri tavsiyesinde bulundu. Kaçmaz, “Kendi yediğiniz ürünleri yetiştirerek hem sağlıklı besleniyor hem de üretken bir birey oluyorsunuz. Bu, insanı daha mutlu ve huzurlu yapıyor,” diyerek tarımın insan hayatındaki önemini vurguladı.

Yeniliklere açık bir kişiliği olduğunu belirten Kaçmaz, Kocaeli, Antalya ve Adana gibi illerdeki tarım çalışmalarını incelediğini, öğrendiklerini kendi seralarına uyguladığını söyledi. Bu sistemi torunlarına da miras bırakmayı hedeflediğini belirten Kaçmaz, “Doğal tarım yöntemlerini gelecek nesillere aktarmak istiyorum” dedi.