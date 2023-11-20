Evlendikleri söyleniyordu: Adele'den açıklama geldi

Yayınlanma: 20.11.2023 - 17:28

Güncelleme: 20.11.2023 - 17:28

Adele ve Rich Paul'un evlendiğine dair iddialar bir süredir hayranlarının gündemindeydi, adele arkadaşının şovunda evlendiğini haykırdı.

Çiftin geçen yıl 35 yaşındaki Adele'in 41 yaşındaki spor menajerinden 'kocası' olarak bahsetmesiyle yeni spekülasyonlara yol açmasıyla nikah masasına oturdukları söyleniyordu.

Şimdi ise en yakın arkadaşı Alan Carr'ın Los Angeles'taki komedi şovunda, iki izleyicinin Deuxmoi'ye haberi doğrulamasıyla birlikteliği teyit ettiği söyleniyor.

Bir izleyici Adele'in açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:

"Bu gece Alan Carr'ın Los Angeles'taki komedi gösterisindeydim ve Adele de izleyiciler arasındaydı. Alan kalabalığa yakın zamanda evlenen olup olmadığını sordu ve Adele 'ben evlendim' diye bağırdı."

Bir başka seyirci de 'küçük ve samimi gösteri' hakkında şunları ekledi:

"Alan yakın zamanda evlenen olup olmadığını sorduğunda Adele "Ben evlendim" diye bağırdı. Çok şirindi ve çok tatlıydı ama bitmeden hemen önce dibe vurdu."

Son olarak bir hayranı Adele'in şovda gördüğünü söyleyerek şunları ekledi:

"Adele hemen arkamda bir arkadaşıyla oturmuş en iyi zamanını geçiriyordu. Güvenliği sadece ona atıştırmalık getirmek için geldi."