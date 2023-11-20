Ünlü çiftten sevindiren haber geldi: Robert Pattinson ve şarkıcı Suki Waterhouse bebek beklediklerini aktardı

Yayınlanma: 20.11.2023 - 12:32

Güncelleme: 20.11.2023 - 12:33

Ünlü aktör Robert Pattinson ile şarkıcı Suki Waterhouse, bir süredir devam eden ilişkilerinde yeni bir aşamaya geçiyor. 31 yaşındaki Waterhouse, Mexico City'deki Corona Festivali'nde sahne alırken hamile olduğunu açıkladı. Bu beklenen haberle çift, mutlu bir bebek haberiyle sevenlerini sevindirdi.

Suki Waterhouse, 37 yaşındaki ünlü aktörle olan ilişkisini şu sözlerle duyurdu:

"Yaptığım başka bir şeyden dikkatinizi dağıtmak için ışıltılı bir şeyler giymeyi düşündüm. İşe yaradığından emin değilim."

Sahnedeki parıltılı kıyafetiyle dikkat çeken Waterhouse, mutluluğunu hayranlarıyla paylaştı.

Çift, Temmuz 2018'de ilk kez görüntülendikten sonra ilişkilerini sık sık medyadan uzak yaşamayı tercih etti. Şubat ayında verdiği bir röportajda Waterhouse, Pattinson ile yaşadığı aşkı anlatarak, "Biriyle neredeyse beş yıldır bu kadar mutlu olmam beni şaşırtıyor" demişti.

Robert Pattinson da daha önce yaptığı açıklamada, mahremiyetlerine önem verdiklerini belirterek, "İnsanların içeri girmesine izin verirseniz, bu aşkın değerini düşürür. Sokakta bir yabancı size ilişkinizi sorsa bunun son derece kaba olduğunu düşünürdünüz. Eğer bir duvar örerseniz daha iyi olur" demişti.

Suki Waterhouse, daha önce Bradley Cooper ile ilişki yaşamış, Robert Pattinson ise Kristen Stewart ile dört yıllık bir ilişkinin ardından yollarını ayırmıştı. Şimdi çift, birlikte bekledikleri bebekleriyle yeni bir hayatın kapılarını aralıyor.