Evliliğinin bittiği iddiası gündemdeydi: Ebru Gündeş ve Murat Özdemir barıştı mı?

Yayınlanma: 17.12.2024 - 09:49

Güncelleme: 17.12.2024 - 09:49

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 2021 yılında Reza Zarrab ile yollarını ayırdıktan sonra 27 Şubat'ta iş insanı Murat Osman Özdemir ile dünyaevine girmişti. Dubai'de düzenlenen sade bir törenle nikah masasına oturan çiftin bu mutluluğunu Ebru Gündeş, "Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" sözleriyle duyurmuştu. Bu evlilikten Alara adında bir kızı olan Ebru Gündeş, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.







Ancak bir süredir çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaştığı iddiaları gündeme geldi. Basında yer alan haberlere göre, Ebru Gündeş ile Murat Özdemir arasında tartışmalar yaşandı ve ikilinin yollarını ayırdığı öne sürüldü. Hatta Murat Özdemir'in Dubai'deki eşyalarını toplayarak İstanbul'a döndüğü iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre ise ünlü çift, evliliklerindeki krizi atlattı ve barış sağladı.



TEK TAŞ PIRLANTA HEDİYE ETTİ

Murat Özdemir'in, eşi Ebru Gündeş'e barışma hediyesi olarak tek taş bir pırlanta hediye ettiği iddia edildi.



Çiftin ilişkilerine yeniden bir şans verdiği belirtiliyor.