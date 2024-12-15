Ebru Gündeş'ten 'O Ses Türkiye' kararı!

Yayınlanma: 15.12.2024 - 16:19

Güncelleme: 15.12.2024 - 16:19

Her yıl büyük bir heyecanla beklenen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında bu yıl da ünlü isimler sahne alacak. Beyazıt Öztürk’ün sunuculuğunu yapacağı yarışmada, jüri koltuğunda sürpriz değişiklikler yaşanacak.

Bu yıl jüri üyelerinden Ebru Gündeş’in yer almayacağı öğrenildi. Gündeş’in, sezon başında yaptığı açıklamada, zamanını ailesine ve kızına ayırmak için Dubai’de kalacağını ifade ettiği belirtildi. Ayrıca, her sezon klasikleşen Günay Restaurant performansları ve yaz döneminde Antalya’da verdiği otel konserlerini de bu yıl yapmayacağı öğrenildi. Gündeş, yaz aylarını kızının eğitimi için Londra’da geçirecek.

Yılbaşı Özel programında yarışacak ünlü isimler arasında Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Beril Pozam ve Ersin Arıcı gibi sevilen oyuncular bulunuyor. Yarışmanın jüri kadrosunda Beyaz’ın yanı sıra, Gökhan Özoğuz ve Hadise’nin isimleri de geçiyor.

Programın büyük provası önümüzdeki hafta salı günü yapılacak ve herhangi bir değişiklik olmazsa çekimlerin perşembe günü gerçekleştirileceği belirtildi. Acun Ilıcalı’nın da bu özel bölümde yer alacağı gelen bilgiler arasında.