Evliliğiniz sağlığınızı bitirebilir! Evliliğinizin sağlığınıza zarar verdiğini gösteren işaretler

Yayınlanma: 31.01.2024 - 10:08

Güncelleme: 31.01.2024 - 10:08

Evlilik, duygusal destek ve mutluluk kaynağı olabilir, ancak bazen stres, anlaşmazlıklar ve iletişim sorunları gibi faktörler sağlığımıza zarar verebilir. İşte evliliğinizin sağlığınıza zarar verdiğine dair işaretler...

1- DERİN YALNIZLIK HİSSİ

Mutsuz evliliklerin çoğu derin yalnızlığa neden olur. Bu da araştırmalara göre hem kalp krizi hem de felç riskini iki katına çıkarıyor.

2- KALP RAHATSIZLIKLARI

Çalışmalar, evliliğin daha az kardiyovasküler hastalık risk faktörü ve daha uzun yaşam süresi ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu nedenle mutsuz bir evliliğiniz varsa kalp sağlığınıza dikkat etmeniz gerekir.

3- TRAVMA SONRASI STRES EĞİLİMLERİ

Mutsuz bir evlilik boyunca yaşadığınız her şey piskolojinizi etkileyecektir. Eğer bunların içerisinde ihanet ya da şiddet gibi unusurlar varsa bu sizde travma sonrası stres bozukluğu da yaratabilir.

4- ZAYIF BAĞIŞIKLILIK

Evliliğiniz sağlıksızsa bağışıklık sisteminiz sağlıklı kalmak için mücadele edecektir. Bir partner tarafından reddedilmek, kavgalar stres hormonunu yükselttiği için bağışıklık sisteminizi etkileyecektir.

5- ARTAN DEPRESYON VE KAYGI

Korktuğunuzda, üzüldüğünüzde ya da kaygılandığınızda sevdiğiniz kişinin neler yaşadığınızı anlamasına ihtiyaç duyarsınız. Duygusal erişiminiz öfke, umursamazlık gibi durumlarla karşılanırsa kaygı ve depresyonla ilgili sorunlar yaşarsınız. Mutsuz evlilikleri olan kişilerin içine kapanması ve daha fazla depresyona girmesi ya da çok kaygılı hale gelmesi yaygındır . Bu zihinsel sorunların her ikisi de beyninizin, sevdiğiniz kişiyle duygusal olarak bağ kuramama korkusuyla baş etmeye çalışmasının yollarıdır.