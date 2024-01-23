Mehmet Ali Erbil'den şoke eden 'evlilik' açıklaması: 'Çocuk istiyorum'
Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Televizyonun sevilen isimlerinden Mehmet Ali Erbil, Özlem Esra Ada'nın sunduğu "Pembe Masa" programına konuk oldu ve yaşadığı kaçış sendromu hastalığıyla mücadele ettiği dönemi paylaştı. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Erbil, zorlu süreci anlatırken duygusal anlar yaşadı.
Programda Mehmet Ali Erbil'e yöneltilen "Ölümü hiç aklınıza getirdiniz mi?" sorusuna Erbil, "Ölümü aklıma getirmedim ama kardeşim benim doktorumdu. Bir gün ona 'Eğer bitkisel hayata girersem, beklemeyin fişimi çekin' dedim" şeklinde yanıt verdi.
Ayrıca, sevgilisi Gülseren Ceylan ile kısa bir ayrılığın ardından barışan Erbil, programda çocuk isteğini de paylaştı:
"Tekrar evlenip çocuk sahibi olmak isterim. Çocuk yeniden hayata gelmek gibi bir şey. Çocuklarımın da hoşuna gider bu. Ailemize yeni bir enerji, yeni bir heyecan katar"
Ünlü şovmen'in kızı Yasmin Erbil kısa süre önce "bana babalık yapmadı" açıklamlarıyla gündeme gelmişti.
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