Yayınlanma: 17.01.2024 - 12:54

Güncelleme: 17.01.2024 - 12:54

Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz kredi desteği sağlanacağı duyurulmuştu. Peki, Evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu hazırlıklarına ilişkin konuştu. Başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıkları tamamladıklarını belirten Göktaş; "Programla başvurusu onaylananlara toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız.Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıkları sürüyor. Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye’de yaygınlaştıracağız.” ifadelerini kullandı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önce faizsiz evlilik kredisi için kriterlerle ilgili bilgi veren Göktaş; "18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış… Bu kriterlere uyan herkes, bundan faydalanabilecek." açıklamasında bulunmuştu.