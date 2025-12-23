Cumhuriyet Gazetesi Logo
Evliliklerini bebekle taçlandırdılar: 2025 yılında bebeği olan ünlüler...
23.12.2025 12:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Bir yılı daha geride bırakırken, evliliklerini bebek sevinciyle taçlandıran ünlü isimleri derledik. 2025 yılında hangi ünlülerin anne ve baba olduğu ise merak konusu oldu. İşte, 2025 yılında bebeği olan ünlüler...

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT - CANSEL ELÇİN

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat çifti, evliliklerinin beşinci yılında ilk çocukları Atlas’ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Zeynep SEVER DEMİREL - VOLKAN DEMİREL

Zeynep Sever Demirel ile Volkan Demirel, 2010 yılında evlenmişti. Evliliklerinin 15. yılında üçüncü bebek müjdesini paylaşan çift, 23 Şubat 2025’te üçüncü kızları Yasmin’i kucaklarına aldı.

İLKER AKSUM - DİLAY EKMEKÇİOĞLU

İlker Aksum ile Dilay Ekmekçioğlu, şubat ayında ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

BESTE KÖKDEMİR - FAZLI ERDİNÇ ÇATAK

4 Temmuz’da nikah masasına oturan Beste Kökdemir ve eşi, 28 Kasım’da oğulları Kai Gündeş’in dünyaya gelmesiyle ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

EMRE KARAYEL - GİZEM DEMİRCİ

8 yıllık ilişkilerini 2020 yılında nikahla taçlandıran çift, 2021’de ilk kez anne baba olmuştu. İkili, bu yıl ekim ayında ikinci çocuklarını kucaklarına aldı.

KARSU- MİKE SCHRAMA

2024 yılında Hollandalı Mike Schrama ile evlenen Karsu, kısa bir süre sonra oğulları Blues’u kucaklarına alarak anne baba oldu.

TOLGA SARITAŞ - ZEYNEP MAYRUK

2024 yılında Çeşme’de evlenen çift, bu yıl oğulları Ali’yi kucaklarına aldı.

MELİSA ASLI PAMUK - YUSUF YAZICI

NESLİHAN ATAGÜL - KADİR DOĞULU

2016 yılından bu yana evli olan çift, mart ayında oğulları Aziz’i kucaklarına alarak anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

AHMET KURAL- ÇAĞLA GİZEM ŞAHİN

2023 yılında evlenen çift, 2024’te Kemal’i dünyaya getirerek ilk kez anne baba olmuştu; ikili, 2025’te ise ikinci erkek çocuklarına kavuşarak adını Demir koydu.

İREM HELVACIOĞLU- URAL KASPAR

Ural Kaspar ile 28 Ekim 2024’te evlenen İrem Helvacıoğlu, hamilelik sürecini gözlerden uzak geçirdi; bu süreçte bazı talihsiz olaylar yaşasa da Ekim 2025’te anne olan ünlü oyuncu, kızlarına Sora adını verdiklerini açıkladı.

WİLMA ELLES- MEHMET ŞAH ÇELİK

Wilma Elles, 2022 yılında Mehmet Şah Çelik ile evlenmişti; üç çocuk sahibi olan çift, bu yıl Leon Mirza’yı da kucaklarına alarak ailelerini büyüttü.

PINAR DENİZ - KAAN YILDIRIM

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, 17 Eylül 2024’te Roma’da evlenmişti; çift, 31 Mart 2025’te ilk bebeklerini kucaklarına alarak oğullarına Fikret Hakan adını verdi.

GİZEM KARACA - KEMAL EKMEKÇİ

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, uzun süredir birlikte olduğu Kemal Ekmekçi ile 2017 yılında evlenmişti; hamileliğini Ocak 2025’te duyuran Karaca, 26 Haziran 2025’te anne oldu ve kızına Leyla Yaz adını verdi.

MERİÇ ARAL - SERKAN KESKİN

Uzun yıllardır birlikte olan Meriç Aral ve Serkan Keskin, 19 Eylül 2024’te evlenmiş; bebek haberini 2025 baharında paylaşan çift, 4 Eylül 2025’te oğulları Güneş’i kucaklarına aldı.

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU - ÇAĞRI ÇITANAK

Çağrı Çıtanak ile 2022 yılında evlenen Başak Gümülcinelioğlu, hamileliğini Mayıs 2025’te Cannes’da duyurmuş ve 4 Kasım 2025’te oğulları Devin’i kucaklarına alarak anne oldu.

SAHRA IŞIK - İDRİS AYBİRDİ

