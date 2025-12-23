Evliliklerini bebekle taçlandırdılar: 2025 yılında bebeği olan ünlüler...

Bir yılı geride bırakırken, 2025’te evliliklerini bebekle taçlandıran ünlüler gündeme geldi. Magazin dünyası, sanat, spor ve ekran dünyasından birçok ünlünün mutluluklarını dünyaya gelen bebekleriyle kutlamasıyla renklendi. İşte, 2025 yılında bebeği olan ünlüler...

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT - CANSEL ELÇİN Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat çifti, evliliklerinin beşinci yılında ilk çocukları Atlas’ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Zeynep SEVER DEMİREL - VOLKAN DEMİREL Zeynep Sever Demirel ile Volkan Demirel, 2010 yılında evlenmişti. Evliliklerinin 15. yılında üçüncü bebek müjdesini paylaşan çift, 23 Şubat 2025’te üçüncü kızları Yasmin’i kucaklarına aldı.

İLKER AKSUM - DİLAY EKMEKÇİOĞLU İlker Aksum ile Dilay Ekmekçioğlu, şubat ayında ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

BESTE KÖKDEMİR - FAZLI ERDİNÇ ÇATAK 4 Temmuz’da nikah masasına oturan Beste Kökdemir ve eşi, 28 Kasım’da oğulları Kai Gündeş’in dünyaya gelmesiyle ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

EMRE KARAYEL - GİZEM DEMİRCİ 8 yıllık ilişkilerini 2020 yılında nikahla taçlandıran çift, 2021’de ilk kez anne baba olmuştu. İkili, bu yıl ekim ayında ikinci çocuklarını kucaklarına aldı.

KARSU- MİKE SCHRAMA 2024 yılında Hollandalı Mike Schrama ile evlenen Karsu, kısa bir süre sonra oğulları Blues’u kucaklarına alarak anne baba oldu.

TOLGA SARITAŞ - ZEYNEP MAYRUK 2024 yılında Çeşme’de evlenen çift, bu yıl oğulları Ali’yi kucaklarına aldı.

MELİSA ASLI PAMUK - YUSUF YAZICI 2024 yılında Çeşme’de evlenen çift, bu yıl oğulları Ali’yi kucaklarına aldı.

NESLİHAN ATAGÜL - KADİR DOĞULU 2016 yılından bu yana evli olan çift, mart ayında oğulları Aziz’i kucaklarına alarak anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

AHMET KURAL- ÇAĞLA GİZEM ŞAHİN 2023 yılında evlenen çift, 2024’te Kemal’i dünyaya getirerek ilk kez anne baba olmuştu; ikili, 2025’te ise ikinci erkek çocuklarına kavuşarak adını Demir koydu.

İREM HELVACIOĞLU- URAL KASPAR Ural Kaspar ile 28 Ekim 2024’te evlenen İrem Helvacıoğlu, hamilelik sürecini gözlerden uzak geçirdi; bu süreçte bazı talihsiz olaylar yaşasa da Ekim 2025’te anne olan ünlü oyuncu, kızlarına Sora adını verdiklerini açıkladı.

WİLMA ELLES- MEHMET ŞAH ÇELİK Wilma Elles, 2022 yılında Mehmet Şah Çelik ile evlenmişti; üç çocuk sahibi olan çift, bu yıl Leon Mirza’yı da kucaklarına alarak ailelerini büyüttü.

PINAR DENİZ - KAAN YILDIRIM Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, 17 Eylül 2024’te Roma’da evlenmişti; çift, 31 Mart 2025’te ilk bebeklerini kucaklarına alarak oğullarına Fikret Hakan adını verdi.

GİZEM KARACA - KEMAL EKMEKÇİ Ünlü oyuncu Gizem Karaca, uzun süredir birlikte olduğu Kemal Ekmekçi ile 2017 yılında evlenmişti; hamileliğini Ocak 2025’te duyuran Karaca, 26 Haziran 2025’te anne oldu ve kızına Leyla Yaz adını verdi.

MERİÇ ARAL - SERKAN KESKİN Uzun yıllardır birlikte olan Meriç Aral ve Serkan Keskin, 19 Eylül 2024’te evlenmiş; bebek haberini 2025 baharında paylaşan çift, 4 Eylül 2025’te oğulları Güneş’i kucaklarına aldı.

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU - ÇAĞRI ÇITANAK Çağrı Çıtanak ile 2022 yılında evlenen Başak Gümülcinelioğlu, hamileliğini Mayıs 2025’te Cannes’da duyurmuş ve 4 Kasım 2025’te oğulları Devin’i kucaklarına alarak anne oldu.