Evrendeki derin sessizliğin ürküten nedeni: Stephen Hawking'in 'Karanlık Orman' uyarısı nedir?

Evrenin devasa büyüklüğü göz önüne alındığında, sadece Samanyolu Galaksisi'nde bile 400 milyar yıldız ve trilyonlarca gezegen olduğu tahmin ediliyor. Bu devasa istatistik, "Fermi Paradoksu" olarak bilinen o meşhur çelişkiyi doğuruyor: Eğer yaşam bu kadar muhtemelse, neden hala bir sinyal alamadık? Yaklaşık 60 yıldır radyo teleskoplarla gökyüzünü dinleyen insanlık, şu ana kadar tam bir sessizlikle karşılaştı. Ancak Stephen Hawking'in de katıldığı "Karanlık Orman Hipotezi" bu sessizliğin evrendeki en korkunç gerçeklerden biri olabileceğine işaret ediyor.

FERMİ PARADOKSU: TRİLYONLARCA GEZEGEN VE BİTMEYEN SESSİZLİK

Bilim insanları on yıllardır Dünya dışı zeki yaşamın izlerini sürüyor. Teknolojik imkanlar geliştikçe taranan alan genişlese de, evrenden gelen yanıt hala "sıfır". Astronomlar, galaksimizdeki yıldızların ve gezegenlerin yaşını hesapladığında, bizden milyonlarca yıl daha ileri teknolojilere sahip uygarlıkların çoktan tüm galaksiyi kolonileştirmiş olması gerektiğini savunuyor.

Ancak bir asırdır uzaya radyo dalgaları yayan, televizyon sinyalleri gönderen ve kasıtlı mesajlar ileten insanlık, derin bir boşluğa sesleniyor gibi görünüyor. İşte bu noktada devreye giren Karanlık Orman teorisi, bu sessizliğin teknik yetersizlikten değil, bir "savunma mekanizmasından" kaynaklandığını öne sürüyor.

'KARANLIK ORMAN' HİPOTEZİ: HAYATTA KALMAK İÇİN SESSİZ KALMAK

Hipotezin temel mantığı, evreni avcılarla dolu karanlık bir ormana benzetiyor. Bu ormanda hayatta kalmanın tek yolu, yerini belli etmemek ve sessiz kalmaktır. Teoriye göre, evrende zeki uygarlıklar yaygın olabilir ancak bu uygarlıklar, kendilerini ifşa etmenin ölümcül bir risk taşıdığını biliyorlar.

Dışarıda, kendisinden daha az gelişmiş uygarlıkları potansiyel bir tehdit olarak gören ve onları henüz gelişim aşamasındayken yok eden "yok edici" bir medeniyetin varlığı ihtimali, diğer tüm uygarlıkları sessizliğe itiyor. Dünyadaki yaşamın temelinde yer alan "hayatta kalma ve tehdidi yok etme" içgüdüsünün evrensel bir kural olabileceği düşünülüyor. Bu senaryoda uzay, uygarlıkların birbirlerinden korkarak saklandığı devasa, sessiz bir mezarlık görünümü kazanıyor.

HAWKİNG'İN UYARISI: SİNYAL GÖNDERMEK BİR HATA MIYDI?

Yaşamı boyunca yapay zekadan iklim krizine kadar pek çok konuda uyarılarda bulunan Stephen Hawking, insanlığın uzaya sinyal gönderme konusundaki hevesini de her zaman eleştirmişti. Hawking, daha gelişmiş bir uygarlıkla karşılaşmanın, Kristof Kolomb'un Amerika'ya ayak basmasıyla yerli halkın başına gelenlerden farksız olacağını savunuyordu.

Ünlü fizikçiye göre, bizden çok daha ileri bir teknolojiye sahip olan bir türün bizi "eşiti" olarak görmesi düşük bir ihtimaldi. Hawking, "Karanlık Orman" mantığına paralel olarak, insanlığın kendisini bu kadar açık bir şekilde ifşa etmesinin, evrendeki "avcılara" yerini bildirmekten başka bir işe yaramayabileceğini defalarca dile getirdi. Bugün radyo astronomlarının hala bir yanıt alamamış olması, belki de evrenin en şanslı medeniyeti olduğumuzun ya da henüz "avcılar" tarafından fark edilmediğimizin bir göstergesi olabilir.