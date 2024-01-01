Evsiz kalanlardan, öldürülenlere: İşte piyango ‘talihli’lerinin talihsiz hikayeleri

Yayınlanma: 01.01.2024 - 10:24

Güncelleme: 01.01.2024 - 10:24

Herkesin hayali olan şans oyunlarından büyük ikramiyeyi kazanmak her zaman ‘talihli’ olmak anlamına gelmeyebilir.

Zira, geçmiş hikayelere bakıldığında hayal kırıklıklarını açıkça görülebiliyor. İşte piyango ‘talihli’lerinin talihsiz hikayeleri…

MEHMET SARIOĞLU

HalkTV’nin derlemesine göre, Denizli'de yaşayan Mehmet Sarıoğlu, 40 yıl önce Milli Piyango'dan büyük ikramiyeyi kazandı. Ancak parasını iyi yönetemedi ve bir süre sonra fakirliğe döndü. Evsiz kaldı ve donarak öldü.

HAYRİ KAYA

Ordu'da yaşayan Hayri Kaya, 2003 yılında Sayısal Loto'dan büyük ikramiyeyi kazandı. Ancak parasını kısa sürede tüketti ve tekrar çaycılık yapmaya başladı.

HASAN TUNCEL

Osmaniye'de yaşayan Hasan Tuncel, Sayısal Loto'dan büyük ikramiyeyi kazandı. Ancak parasını har vurup harman savurması nedeniyle, bir süre sonra öldürüldü.

OSMAN KAPLAN

Denizli'de yaşayan Osman Kaplan, 1999 yılında Sayısal Loto'dan büyük ikramiyeyi kazandı. Ancak parasını hızlı bir şekilde tüketti ve şimdilerde eski mesleği olan marangozluk yapıyor.

SÜLEYMAN ORHAN

Samsun'da yaşayan Süleyman Orhan, 1993 yılında Milli Piyango'dan büyük ikramiyeyi kazandı. Ancak parasını iyi yönetemedi ve bir süre sonra kardeşini ve yeğenini kaybetti.

CEM POSTACI

Adana'da yaşayan Cem Postacı, 1990 yılında Milli Piyango'dan büyük ikramiyeyi kazandı. Ancak parasını iyi yönetemedi ve bir süre sonra oğlunu kaybetti.

MUSTAFA SAVGAN

Milli Piyango'dan iki kez büyük ikramiye kazanan Mustafa Savgan, parasını iyi yönetemedi ve bir süre sonra ayakkabı boyacılığı yapmaya başladı. 2014 yılında kansere yakalandı ve parasızlık nedeniyle tedavi olamadı.

DÜNYADAN ÖRNEKLER

Amerikalı evsiz bir kişi, kazı kazandan büyük ikramiye kazandı. Ancak parasını iyi yöneteceğini belirterek, çadırında yaşamaya devam edeceğini söyledi.

İngiltere'de yaşayan Roger Griffiths, bilişim sektöründe çalışırken piyangodan büyük ikramiye kazandı. Ancak parasını iyi yönetemedi ve bir süre sonra iflas etti.

İngiltere'de yaşayan Michael Carroll, piyangodan büyük ikramiye kazandı. Ancak parasını uyuşturucu ve hayat kadınlarına harcadı ve şimdilerde boyacılık yapıyor.

İngiltere'de yaşayan Callie Rogers, piyangodan büyük ikramiye kazandı. Ancak parasını uyuşturucuya harcadı ve şimdilerde küçük bir dairede kirada oturuyor.

İngiltere'de yaşayan Mark Gardiner, piyangodan büyük ikramiye kazandı. Ancak yanlış yatırımlar yapınca iflas etti ve haciz yedi.