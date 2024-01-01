Milli piyango sonuçları nasıl öğrenilir? Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama ekranı nerede?

Yeni yıla zengin olma hayaliyle giren ve Milli Piyango çekilişi öncesinde çeyrek, yarım ve tam bilet alan yurttaşlar yılbaşı çekiliş sonuçlarının nasıl öğrenildiğini araştırmaya başladı. Peki, Milli piyango sonuçları nasıl öğrenilir? Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama ekranı nerede?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2024 - 08:00
Milli piyango sonuçları nasıl öğrenilir? Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama ekranı nerede?
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2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama ekranı, yılbaşı akşamını sabırsızlıkla bekleyen yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Peki, Milli piyango sonuçları nasıl öğrenilir? Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama ekranı nerede?

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2023 Pazar akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirildi. Milli Piyango sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden sorgulanabilecek.

Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın.


31 Aralık milli piyango piyango Çekiliş Sonuç ekran

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