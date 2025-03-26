Eylemlere katılan gencin sözleri gündem oldu: 'Korkuyorum ya, geleceğimden korkuyorum'

Yayınlanma: 26.03.2025 - 14:16

Güncelleme: 26.03.2025 - 14:46

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 10 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler İmamoğlu'nun tutuklanarak Silivri (Marmara) Cezaevine götürülmesiyle devam etti.

Eylemlerin başrolü ise üniveriste öğrencileri, Türkiye'nin dört bir yanındaki gençler tüm engellemelere ve polisin sert müdahalesine rağmen Saraçhane başta olmak üzere alanları doldurdu.

Pek çok üniversitede öğrenciler derslere girmeme kararı alarak boykot başlattı.

Hiçbir siyasi partinin bünyesi altında olmadıkları defalarca belirten öğrenciler geleceklerini güvence almak için eylemlerini sürdürmeye kararlı.

Pazar akşamı İstanbul Saraçhane’deki protestolara katılan 19 yaşındaki Samet’in serzenişi sosyal medyada gündem oldu.

Aposto'ya konuşan Samet'in tüm Türk gençliğinin duygularına tercüman olan sözleri şu şekilde:

"Bu ne ya? Polis benim polisim, ben bu devletin vatandaşıyım ama dayak yemem de normal. Ne yapmışım ben? Yurtta yer bulamamışım, öğrenci evinde iki arkadaşımla aynı odayı paylaşırsam ancak kalabiliyorum, sabah akşam poğaça makarna yemekten kabız olmuşum, babam bana ayda 10 bin lira gönderirse onlar memlekette darboğaza giriyor, mezun olunca yüzbinlerce işsizden biriyim, fotokopicide aylığı 18 bin liraya sabah 8’den akşam 8’e kadar fotokopi çekiyorum. Korkuyorum ya, geleceğimden korkuyorum. Parasızlıktan değil ömrümü böyle geçirmekten, yabancı bir ülkeye gitmek zorunda bırakılıp orada üç kuruşluk işçi olmaktan. Bunu söyleyince de dayak yiyorum."