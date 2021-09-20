Eylül ayında hangi sebze ve meyveler tüketilmeli?

20 Eylül 2021 Pazartesi, 00:00

Eylül ayının gelmesiyle yaz sona eriyor. Kış geliyor gibi düşünülse de eylül ayında da tadına varabileceğiniz birçok taze sebze ve meyve mevcut. Sebze ve meyvelerin mevsiminde tüketilmesinin sağlık açısından da birçok faydası var.

İşte eylül ayının şifa kaynağı sebze ve meyveleri..

KARPUZ

Sıvı tüketimine takviye olarak su ihtiyacınızı biraz da olsa karşılayabilecek meyvelerden olan karpuz kalp ve damar sağlığı açısından oldukça faydalı bir meyve. Eylül ayında serinlemek ve kış gelmeden, mevsiminde tüketmek için karpuz yemenizde fayda var.

İNCİR

Kalsiyum açısından oldukça zengin bir meyve olan incir bağırsak sağlığını korur ve içerisindeki lif doğal bir müshil görevi görür. Antioksidan açısından da zengin olan incir. Koruyucu antioksidan bileşikleri sayesinde hücre ve dokuların zarar görmesini önler. İnciri eylül ayında tüketmeniz sağlıklı olacak.

KIZILCIK

Ayın en sağlıklı meyveleri arasında olan kızılcık reçeliyle öne çıkan bir meyvedir. C vitamini deposu olan kızılcık, kanser üzerinde de birkaç faydalı etkiye sahip. Ayrıca böbrek hastalığı tedavisinde de kullanılıyor.

ÜZÜM

Yüksek miktarda antioksidan içermesinin yanında zengin vitamin ve mineral kaynağı olan üzüm, kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik hastalıklardan korur ve kolesterol dengesini sağlamaya yardımcıdır.

MÜRDÜM ERİĞİ

Mürdüm eriği, eylül ayı meyveleri arasında yer alır ve tadı diğer eriklere oranla daha fazla şekerlidir. Kan yapma özelliği ile bilin kabızlık, şişkinlik ve kramp gibi sorunları önler. Kolesterol dengesini korur ve kalp sağlığını iyileştirir. Ayrıca cilt için de oldukça faydalıdır.

BÖRÜLCE

Eylül ayında tüketilmesi gereken sebzelerden biri de börülce. Protein kaynağı olarak bilinen börülceyi eylül ayı boyunca tüketebilirsiniz. Kolajen sentezini destekleyen börülce, magnezyum ve potasyum açısından da zengindir.

DOMATES

Yaz bitmeden ve domates doğal tadını ve kokusunu kaybetmeden tüketilmeli.

Domatesin önemli faydalarından biri kanseri önlemeye yardımcı olması. Cilt problemlerine iyi gelir ve idrar yolu enfeksiyonlarının rahatlamasını sağlar.

MANTAR

Mantarın yüzde 90’ı sudur ve lif içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve hipertansiyon riskini azaltır. Protein değeri yüksek olan mantarın kırmızı etten daha fazla protein sağladığı biliniyor.

BARBUNYA

Lif oranı oldukça yüksek olan barbunya, Sindirim sistemine yardımcı olur. Aynı zamanda kolestrol ve diyabete de iyi gelir. Cilt üzerindeki etileri ise lekeleri yok eder ve cildin daha parlak görünmesini sağlar.

PATLICAN

Kalp sağlığına katkısı ve anemiye karşı savaşması ile öne çıkan patlıcan, C ve K vitaminleri bakımından zengin.