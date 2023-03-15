Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş kimdir? Mehmet Kuş kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 12:43

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 12:43

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinin belediye başkanı Mehmet Kuş'ın dayısı ve halası hayatını kaybetti. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MEHMET KUŞ KİMDİR?

Mehmet Kuş, 1977 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlkokulu Şanlıurfa Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda, Orta ve Lise Eğitimini Eskişehir'de tamamladı. 1996 yılında Dumlupınar Üniversitesi Spor Akademisi Bölümü'nü kazandı. Şu anda Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir.

2004 yılında yapılan yerel seçimlerde AKP'den İl Genel Meclis Üyesi Olarak Seçildi. 2006 yılında Daimi Encümen Üyesi Oldu. 2007 yılında yapılan İl Genel Meclis Başkanlığı seçiminde partisinin ve muhalefet üyelerinin oyunu alarak oy birliğiyle İl Genel Meclis Başkanlığına seçildi. 2009 Yılında kurulan Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın Kurucu üyesi oldu. 2009 Yolunda gerçekleştirilen yerel seçimlerde 23. Dönem Milletvekili Mustafa Kuş'un birinci derece yakın olması nedeniye (oğlu) AKP tüzüğüne göre aday adayı olamadı. 23. dönem milletvekili ve aynı zamanda babası olan Mustafa KUŞ'un danışmanlığını yaptı. 24, 25, 26 ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde AKP'den aday adayı oldu.

2014 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde AKP'den Eyyübiye Belediye Başkanlığına aday adayı oldu. 2016 Yılında Şanlıurfa Birlik Vakfı Yardımcılığı Görevine Getirildi.

ÖZEL YAŞAMI

Mehmet Kuş, evli ve dört çocuk babasıdır.