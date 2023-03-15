Deprem bölgesine koordinatör olarak atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 12:02

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 12:02

Ağır yıkıma neden olan depremlerin yaşandığı bölgede şimdi de sel felaketi yaşanıyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine koordinatör olarak atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sağanağın etkili olduğu Adıyamanın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Şanlıurfa'da ise kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin sel sularına kapıldığı belirtildi. Şanlıurfa'da 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Meydana gelen sel felaketi sonrasın Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun kim olduğu yurttaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu hakkında merak edilenler...

NUMAN HATİPOĞLU KİMDİR?

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 18 Mayıs 2022 tarihinde memleketi Ordu'nun Korgan ilçesinde dünyaya geldi. Numan Hatipoğlu, ilk ve orta öğreniminin Korgan'da tamamladı. 1990 - 1991 yılları arasında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını 'Yerel Yönetim Yasalarında Yapılan Değişikliklerin Türkiye'nin Demokratikleşmesi Süreci Açısından İncelenmesi' tezi ile tamamladı.

1994 yılında Nevşehir'de kaymakam adayı olarak memuriyet hayatına başladı.

1996 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kaymakam Vekilliği yaptı.

Kaymakamlık Kursu sonrası sırası ile aşağıdaki yerlerde çalıştı;

1- Gaziantep Yavuzeli (16/06/1997 - 31/08/1999)

2- Diyarbakır Çüngüş (10/09/1999 - 17/10/2001)

3- Adıyaman Gölbaşı (25/10/2001 - 28/09/2004)

4- Düzce Çilimli (04/10/2004 - 15/10/2005)

5- Denizli Acıpayam (18/10/2005 -15/08/2009)

6- Kütahya Tavşanlı (21/08/2009 - 11/12/2016)

7- Trabzon Ortahisar (12/12/2016 - 14/09/2018)

8- Kırklareli Vali Yardımcısı (28/09/2018 - 28/12/2018)

9- İstanbul Gaziosmanpaşa (28/12/2018 - 16/05/2022)

Numan Hatipoğlu, İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamı iken 12.05.2022 tarihli ve 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Tokat Valiliğine atandı.

NUMAN HATİPOĞLU ÖZEL YAŞAMI

Numan Hatipoğlu, Rehber Öğretmen olan Ayfer Hatipoğlu ile evli olup, Alperen ve İdris Eren isimli iki oğlu bulunmaktadır.



