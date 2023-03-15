Adıyaman, Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç kimdir? Tut Belediye Başkanı hangi partiden?

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 11:25

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 11:37

Ağır yıkıma neden olan depremlerin yaşandığı bölgede şimdi de sel felaketi yaşanıyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine koordinatör olarak atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sağanağın etkili olduğu Adıyamanın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Şanlıurfa'da ise kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin sel sularına kapıldığı belirtildi.

Meydana gelen sel felaketi sonrasın Tut Belediye Başkanı'nın kim olduğu yurttaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç hakkında merak edilenler...

TUT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KILIÇ KİMDİR?

Mehmet Kılıç, 01.02.1960 tarihinde Adıyaman'ın Tut ilçesinde dünyaya geldi. Yaklaşık 40 yıldır ticaret ile uğraşan Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, 31 Mart 2019 tarihinde Mahalli İdareler Seçiminde Tut Belediye Başkanı olarak seçildi.

Mehmet Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıdır.

TUT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KILIÇ HANGİ PARTİDEN?

Mehmet Kılıç, 1988 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesidir. Kılıç, CHP, Tut ilçe başkanlığı görevinide yürüttü.