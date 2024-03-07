Yayınlanma: 07.03.2024 - 15:32

Güncelleme: 07.03.2024 - 15:32

Sinema ve televizyon dünyasında uzun yıllardır başarılı performanslar sergileyen Ezgi Asaroğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Ezgi Asaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ezgi Asaroğlu dizileri...

EZGİ ASAROĞLU KİMDİR?

18 Haziran 1987 tarihinde İzmir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı'nda lisans yapan oyuncu, ilk çıkışını 2004 yılında aynı zamanda ilk TV deneyimi olan "Bir Dilim Aşk" adlı dizi ile yaptı. Takip eden yıllarda kariyerine çeşitli dizi (Menekşe ile Halil, Hatırla Sevgili, Gece Sesleri, Binbir Gece...), kısa metraj film (ödüllü What's Love Doing in the Mountains) ve reklam projeleriyle devam eden oyuncunun ilk sinema tecrübesi, 2007 yılında çekilmeye başlanan Avusturya-Fransa ortak yapım ödüllü film For a Moment Freedom (2008) ile oldu. 30 uluslararası ödülü olan filmde canlandırdığı karakterle yurtdışında da başarı kazanan, birçok sinema eleştirmeni ve yazarının dikkatini çeken Ezgi Asaroğlu, filmin 2010 Oscar Ödülleri için Avusturya’nın Oscar aday adayı[8] olması ile kariyerine artı kattı. Asaroğlu, “Kampüste Çıplak Ayaklar” ve "Acı Aşk" filmlerinin ardından, En Mutlu Olduğum Yer filmi ile bir kez daha beğeni topladı. Leyla ile Mecnun dizisisonrasında Yağmurdan Kaçarken dizisiyle televizyon ekranlarında; Aşk Kırmızı, Cennetten Kovulmak, Sağ Salim 2 gibi sinema filmleriyle de beyazperdedeki yerini korudu. Aşk Kırmızı filmiyle oyunculuğuna dair aldığı övgüler artarken, başrolünü üstlendiği bir diğer film Cennetten Kovulmak da 50. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde "En iyi film Ödülü"nü] alırken, Ezgi Asaroğlu da filmdeki rolüyle Dublin Silk Road Film Festivali'nden "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüyle döndü. En son sinema filmi Sağ Salim 2 gişedeki başarısına[26] devam ederken, ünlü oyuncu O Hayat Benim adlı yeni dizisinin çekimlerine başladı. Dört sezon boyunca FOX ekranlarında seyirciyle buluşan ve yayınlandığı 75 ülkede de büyük başarı yakalayan dizi, 131. bölümüyle final yaptı. Seçiciliğiyle bilinen oyuncunun sıradaki projesi merakla beklenirken, Ezgi Asaroğlu Mucize Doktor dizisinde bipolar bir karakter olan Ezo rolündeki başarılı performansıyla bir kere daha FOX ekranlarında seyirciyle buluşmuş oldu.

EZGİ ASAROĞLU FİLM VE DİZİLERİ

2005 Ne Gezer Aşk Dağlarda

2009 Kampüste Çıplak Ayaklar

2009 Acı Aşk

2010 En Mutlu Olduğum Yer

2012 Cennetten Kovulmak

2013 Aşk Kırmızı

2014 Sağ Salim 2: Sil Baştan

2006 Kızlar Yurdu

2007 Menekşe ile Halil

2008 Hatırla Sevgili

2008-2009 Gece Sesleri

2009 Binbir Gece

2011 Leyla ile Mecnun

2013 Yağmurdan Kaçarken İ

2014-2017 O Hayat Benim

2020-2021 Mucize Doktor



