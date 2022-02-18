Ezgi Mola, dolandırılma hikayesini anlattı: 'Kendi yöntemlerimle paramı geri aldım'

18 Şubat 2022 Cuma, 17:39

Oyuncu İbrahim Selim'in YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Bu Gece programının bu haftaki konukları Enis Arıkan, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Serenay Sarıkaya ve Şükrü Özyıldız oldu. Eğlencenin eksik olmadığı programda yaşadığı dolandırıcılık olayından bahseden Ezgi Mola, herkesi kahkahaya boğdu.

"DOLANDIRILDIĞIMI ANLAYINCA ADAMIN YAKASINA YAPIŞTIM"

İbrahim Selim'in "Bugüne kadar yaptığın en büyük kerizlik neydi?" sorusu üzerine konuşan Ezgi Mola, "Ben dolandırıldım. 'Gümrükte kuzenim çalışıyor ürün mağazada 10 bin TL ise biz 2 bin TL'ye getiriyoruz' dedi. Ben de herkes için sipariş verdim. Parasını da yatırdım bu adam da mahalleden tanıdığım biriydi. Bir kafedeydik ve ben dolandırıldığımı anladım. Adamın kollarında kask üzerinde de korumalık montu varken yakasına yapıştım. Bizi öyle gören kafe çalışanları bulunduğumuz kış bahçesinin kapısını kapatıp bir daha gelmedi" dedi.

"BENİM YATIRDIĞIM PARALARI BAŞKALARINA YATIRMIŞ"

Kendisini dolandıran adamdan intikam aldığını söyleyen Mola, sözlerine şöyle devam etti:

"Adam önümde yürüdü ve bankaya gittik. Ama yolda herkese adamın dolandırıcı olduğunu söyledim. Bankaya gittiğimizde hesabından 67 TL'si vardı. Dolandırıldığımı anladığımda cinnet geçirdim. Benim yatırdığım paraları başkalarına yatırmış."

"KENDİ YÖNTEMLERİMİZLE PARAMI ALDIM"

Mola, "Sonra polis geldi, ben senetleri aldım. Polis, adamın 17 suçtan davası olduğunu söyledi. Ama ben ertesi gün kendi yöntemlerimizle paramı aldım. Çok çirkinleştim, öyle olmam gerekiyordu. Şiddete başvurmadım, kötü söz söylemedim” diye konuştu.