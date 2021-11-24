Ezgi Mola isyan etti: "Haberi duyunca annem bayılmış"

24 Kasım 2021 Çarşamba, 12:35

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz günlerde basında yer alan bacağının asansör kapısına sıkıştığı ve koptuğu yönünde çıkan haberlere sert tepki gösterdi

Haber Global'de yer alan habere göre, 9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan Mola, annesinin bu haber karşısında ağlayarak kendisini aradığını ifade etti.

"ANNEM BAYILMIŞ"

Mola, "Çok acımasız ve terbiyesizce olduğunu düşünüyorum, annem hüngür hüngür ağlayarak aradı. Ben de sette olduğum için telefonu açamadım, birisi arayıp söylemiş ve annem bayılıp yere düşmüş" dedi.

"BİRİLERİ GÜNDEM DEĞİŞTİRME DERDİNDE"

Ünlü oyuncu, 'asansörde kaldığı, bacağının koptuğu' şeklindeki iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt vermişti.

Hayranlarını korkutan haberi yalanlayan ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Berbat haberlere inanmayın. Ben iyiyim. O saçma habere denk gelen tabii ki inanmasın. Bilmeyen de bakmasın… Birileri sanıyorum ki, gündem değiştirme derdinde… Gündem böyle değişemez ama biz de aptal değiliz. Mutlu günlere inşallah hep birlikte…"