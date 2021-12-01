Ezgi Mola'dan 'darbedilen 3 aylık bebek' tepkisi: 'Biz burada adalet arıyoruz! Yazık!'

01 Aralık 2021 Çarşamba, 09:24

Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi’nde yaşayan Yunus Göç'ün, 3 aylık bebeğini darbettiği anların görüntüsü sosyal medyada büyük yankı buldu. Anne Semra Göç’ün evin odasına gizlediği telefon kamerasına babanın bebeğe şiddet uyguladığı anlar yansıdı.

Bebek, başına aldığı darbeler yüzünden beyin kanaması geçirirken, anne Göç ise evden ayrılarak ailesinin yanına sığındı.

Annenin şikayeti üzerine baba Göç gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus Göç, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Yürekleri sızlatan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ortalık ayağa kalkarken, kafasında travmaya bağlı beyin kanaması geçiren bebek, özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

'SUÇLUYA CEZA VER DİYE...'

Yaşananlara tepkiler sürerken; olaya ilişkin bir paylaşım da ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan geldi.

Mola, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Allah’ın belası herif kundaktaki çocuğa tekme tokat giriyor biz de tutuklansın diye # yapıyoruz ! Vay be!! Davulla zurnayla adliyeden çıkardığınız şerefsizler var! Biz burada adalet arıyoruz! Suçluya ceza ver diye g.... yırtıyoruz! Vah yaa! Yazık yazık yazık !" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı şu şekilde: