Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı'ndaki rolü için saçlarını kısacık kesti: 'Bunu sahnede yapmalıydım'
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı dizisindeki 'Safiye' rolü için imaj değişikliği yaparak saçlarını kısacık kestirdi. Mola'nın yeni saçları ise akıllara 25 yıl önceki imajını getirdi. Mola, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm! Şaka sevmem" ifadelerini kullandı.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde 'Safiye' kararkterine hayat veren Ezgi Mola, rolü için imaj değişikliğine gitti. Oyuncu, son halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
'ŞAKA SANDIYSANIZ ÜZÜLÜRÜM'
Masumlar Apartmanı'nın yanı sıra Alice müzikalinde yer alan Ezgi Mola, saçlarını kısacık kestirdi. Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunan Mola, yeni imajını da takipçilerinin beğenisine sundu. Saçlarını kestirmediğini düşünen takipçilerine seslenen oyuncu, "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm! Şaka sevmem" dedi.
25 YIL ÖNCEKİ HALİ AKILLARA GELDİ
Ezgi Mola, gelen yorumların ardından kendini ti'ye almayı da ihmal etmedi. Yeni imajı 25 yıl önceki haline benzetilen Mola, yıllar önceki bir fotoğrafını da Instagram'da yayınladı.
'SAHNEDE KENDİ SAÇLARIMI KESTİM'
Başarılı oyuncunun imaj değişikliğinin nedeni ise Masumlar Apartmanı'ndaki rolü. Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde yaşadığı tüm travmalar sonrasında dönüşü olmayan bir yola giren Safiye'nin saçını kestiği bir sahne yer alıyor. Senaryoyu okuyan Mola'nın sahnede peruk kullanmayı tercih etmeyerek kendi saçlarını kesiyor.
Başarılı oyuncu Mola, sahne ve canlandırdığı Safiye karakteri için şunları söyledi:
"Oynamaktan en keyif aldığım karakter Safiye. Böylesine başarılı bir senaryo, yönetmen ve ekiple denk gelebilecekken, bize karakteri daha da hissettirebilecekse bunu sahnede yapmalıyım hissi verdi. İyi ki de böyle oldu ve ben sahnede kendi saçlarımı kestim. Bu sezonun açık ara en iyi bölümü olduğunu, Safiye'yi daha iyi anlayacağımız bölümlerin geleceğini düşünüyorum."
Her salı günü saat 20.00'de TRT1'de izleyicilerle buluşan Masumlar Apartmanı'nın 61. bölüm fragmanı şu şekilde:
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