Ezginin Günlüğü’nde ayrılık: Mahmut Çınar sosyal medya hesabından duyurdu

26 Aralık 2021 Pazar, 17:40

Ezginin Günlüğü grup üyesi Mahmut Çınar, gruptan ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çınar ayrılığına ilişkin açıklama yaptı.

Çınar, şu ifadeleri kullandı:

“Bir duyurum var: Hayatımın en özel zamanlarından bazılarını geçirdiğim Ezginin Günlüğü sayfası benim için bugün itibariyle kapanıyor. Grup yoluna her zaman olduğu gibi devam edecek; iyi ki… Ve iyi ki buluştuk. Çok teşekkürler”