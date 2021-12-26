Ezginin Günlüğü’nde ayrılık: Mahmut Çınar sosyal medya hesabından duyurdu
Sanatçı Mahmut Çınar, Ezginin Günlüğü grubundan ayrıldığını duyurdu.
Ezginin Günlüğü grup üyesi Mahmut Çınar, gruptan ayrıldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çınar ayrılığına ilişkin açıklama yaptı.
Çınar, şu ifadeleri kullandı:
“Bir duyurum var: Hayatımın en özel zamanlarından bazılarını geçirdiğim Ezginin Günlüğü sayfası benim için bugün itibariyle kapanıyor. Grup yoluna her zaman olduğu gibi devam edecek; iyi ki… Ve iyi ki buluştuk. Çok teşekkürler”
Bir duyurum var:— Mahmut Çınar (@mahmutcinarbey) December 26, 2021
Hayatımın en özel zamanlarından bazılarını geçirdiğim Ezginin Günlüğü sayfası benim için bugün itibariyle kapanıyor.
Grup yoluna her zaman olduğu gibi devam edecek; iyi ki...
Ve iyi ki buluştuk. Çok teşekkürler ???? pic.twitter.com/SmBnUayV6N
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