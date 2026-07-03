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Ezhel’den, Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına karşı Berlin'de protesto çağrısı

Ezhel’den, Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına karşı Berlin'de protesto çağrısı

3.07.2026 17:42:00
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Haber Merkezi
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Ezhel’den, Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına karşı Berlin'de protesto çağrısı

Rap müziğin önde gelen isimlerinden Ezhel, komedyen Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına karşı Berlin’de protesto gösterisi yapacaklarını duyurdu.
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Komedyen Deniz Göktaş’ın son gösterisindeki bazı esprileri nedeniyle tutuklanmasına tepkiler büyüyor.

Göktaş'a bir destek de ünlü rapçi Ezhel'den geldi.

Ezhel, Göktaş’ın tutuklanmasını Berlin’de protesto edileceğini duyurdu.

Ezhel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Deniz Göktaş'ın tutuklanması, sadece bir komedyenin değil; mizahın, sanatın ve ifade özgürlüğünün de yargılanması anlamına geliyor. Yarın sesimizi barışçıl bir şekilde yükseltmek, ifade özgürlüğüne sahip çıkmak ve dayanışmamızı göstermek için buluşuyoruz” dedi.

"GELEBİLEN HERKESİ BEKLİYORUZ"

Ezhel, yarın saat 13.00’te Oranienplatz, Berlin’de yapılacak eyleme çağrıda bulunarak şöyle dedi:

“İfade özgürlüğü herkes içindir. Bugün susarsak, yarın konuşacak alanımız daha da daralır. Gelebilen herkesi bekliyoruz.”

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