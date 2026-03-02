Kuveyt’te düşürülen ABD’ye ait F-15E Strike Eagle uçağının özellikleri merak ediliyor. Hava muharebelerinde uzun yıllar boyunca kayıp vermemesi nedeniyle “Yenilmez Uçak” olarak anılan bu gelişmiş savaş jeti, yüksek hız kapasitesi, uzun menzili ve modern radar sistemleriyle dikkat çekiyor. Peki, F-15E Strike Eagle uçağının özellikleri neler? F-15E Strike Eagle kaç km hız yapıyor?

F-15E STRIKE EAGLE UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ NELER?

Kuveyt’te düşürülen F-15E Strike Eagle, McDonnell Douglas tarafından 1980’lerde tasarlandı ve Boeing ile devam eden üretimiyle ABD Hava Kuvvetleri’nin temel taarruz uçağı hâline geldi. “Yenilmez Uçak” lakabıyla anılan F-15E, hem hava üstünlüğü hem de derin taarruz görevlerinde kullanılabiliyor.

Hız ve İrtifa

Maksimum Mach 2.5 (yaklaşık 3.000 km/s) hız

20.000 metre irtifa kapasitesi

Menzil

Harici yakıt tanklarıyla 5.500 km’ye kadar görev yapabiliyor.

Mürettebat

2 kişi (pilot ve silah sistemleri subayı)

Arka koltukta uçuş kontrol yeteneği ile WSO gerektiğinde pilotluğu devralabiliyor.

Silah Sistemleri

AIM-9 Sidewinder hava-hava füzeleri

AIM-120 AMRAAM hava-hava füzeleri

Lazer güdümlü bombalar

Hassas kara saldırı silahları

20 mm M61A1 top

Radar ve Aviyonik

AN/APG-82(V)1 radar sistemi

LANTIRN gece ve düşük irtifa hedefleme sistemi

EPAWSS elektronik harp sistemi

Gelişmiş navigasyon sistemi

Fiziksel Özellikler

Uzunluk: 19,4 metre

Kanat açıklığı: 13 metre

Yükseklik: 5,64 metre

Boş ağırlık: 15.694 kg

Azami kalkış ağırlığı: 36.741 kg

F-15E STRIKE EAGLE NEDEN "YENİLMEZ UÇAK" OLARAK ADLANDIRILIYOR?

F-15E Strike Eagle, uzun yıllar boyunca hava muharebelerinde kayıp vermemesi ve üstün manevra kabiliyeti sayesinde “Yenilmez Uçak” olarak anılıyor. Yüksek hız ve irtifa kapasitesinin yanı sıra geniş menzil avantajı ve gelişmiş aviyonik sistemleri, hem pilot hem de silah sistemleri subayı için görev sırasında maksimum kontrol ve etkinlik sağlıyor.

Tüm bu özellikleri, F-15E’yi modern savaş uçakları arasında en prestijli ve güvenilir platformlardan biri hâline getiriyor. ABD Hava Kuvvetleri ise bu güçlü taarruz uçağını 2030’lu yıllara kadar aktif görevde tutmayı planlıyor.