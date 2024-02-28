Facebook'un kurucusu Zuckerberg 'tek işe alım kuralını' açıkladı

Yayınlanma: 28.02.2024 - 14:16

Güncelleme: 28.02.2024 - 14:16

Facebook CEO'su tarafından işe alınmak önemli bir meseledir, ancak bunun ilginç bir kurala bağlı olduğunu düşünmek oldukça tuhaf.

Teknoloji devi, 2015 yılında Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde yaptığı bir konuşmada, potansiyel adayları değerlendirirken "kendisine sorduğu tek soruyu" izleyicilerle paylaştı.

Facebook'un 2021 itibariyle 86 bin 482 çalışanı vardı, bu rakamın bugün ziyadesiyle arttığını tahmin edebiliyoruz. Hepsi sadece bu soruya dayanarak işe alınmamış olsa da en azından üst düzey çalışanlar için geçerli olmuş olabilir.

İyi haber şu ki; bu, herkesin uygulayabileceği bir yöntem.

ROLLERİ DEĞİŞTİRMEK...

Zuckerberg, mülakat sürecinde kendisine tek bir soru sorduğunu belirtti. Bu soru ise tam olarak şu:

"(Şayet rolleri değiştirsek) ben onun için (onun emrinde) çalışmak ister miydim?"

Etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Benim için çalışacak birini, ancak ben de o kişi için çalışabilirsem işe alırım. Bu, oldukça iyi bir test ve iyi sonuçlar ürettiğini düşünüyorum..."

İLGİNÇ BİR YAKLAŞIM

Ünlü CEO, konuyu biraz daha açarak şunları ekledi: "Alternatif bir evrende, işler farklı olsaydı ve şirketi ben kurmasaydım, o kişi için çalışmaktan mutlu olur muydum? Ya da Facebook ortadan kaybolsaydı ve ben de yapacak başka bir iş bulsaydım, o zaman o kişi için çalışmaktan mutlu olur muydum. Bütün mesele bu..."

Bu, kesinlikle daha önce hiç rastlamadığımız türden ilginç bir yaklaşım!

MARK ZUCKERBERG KİMDİR?

Mark Elliot Zuckerberg, 14 Mayıs 1984'te New York'ta doğmuştur. Amerikalı bilgisayar programcısı, girişimci ve Meta'nın (eski ismi Facebook) kurucusudur.

Zuckerberg, 2004 yılında Harvard Üniversitesi'nden girişimci arkadaşları Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin ve Chris Hughes ile şu anda CEO'su olduğu sosyal paylaşım sitesi Meta'yı (eski adıyla Facebook) kurdu.

2010 yılında ise Time dergisi tarafından "Yılın Adamı" seçildi. 2023 yılı şubat ayı itibarıyla kişisel serveti 62.1 milyar dolardır.

YAŞAMI

Annesi Alman, Leh ve Yahudi kökenli psikiyatrist Karen Zuckerberg; babası ise Yahudi kökenli diş hekimi Edward Zuckerberg'dir. O ve üç kız kardeşi Randi, Donna ve Arielle, New York'taki Midtown Manhattan'ın yaklaşık 34 km kuzeyinde küçük bir Westchester County köyü olan Dobbs Ferry'de büyüdü.

Zuckerberg, babası tarafından küçük yaşlarında bir Reformist Yahudi okuluna gönderilerek ilk eğitimine başladı. Daha sonra Ardsley Lisesi'ne gitti. Derslerinde başarılıydı. İki yıl sonra matematik, astronomi, fizik ve klasik çalışmalarda ödüller kazanacağı özel bir kolej olan Phillips Exeter Akademisi'ne geçti.

Zuckerberg'in Fransızca, İbranice, Latince ve eski Yunanca okuyabildiği ve yazabildiği biliniyor. Kolejde aynı zamanda eskrim takımının da kaptanıydı.

ÜNİVERSİTE YILLARI VE FACEBOOK

Lisede, çeşitli bilim dallarında birçok ödül alan Zuckerberg, ABD'nin en saygın üniversitelerinden Harvard'a girdi. Orada bilgisayar bilimini okudu ve üniversitenin ilk yılında, "okulun en yakışıklı ve en güzel öğrencilerinin seçildiği" facemash.com sitesini kurdu.

Sitede Harvard'daki tüm öğrencilerin fotoğrafları vardı. Ancak fotoğrafları bulmak için, üniversitenin veritabanına girmesi gerekmişti. Bu durumda, veritabanını hacklediği ortaya çıkan Zuckerberg, disipline verilince okulu bıraktı. Ardından, Harvard'lı öğrencileri internet üzerinde buluşturmayı hedefleyen ikinci sitesi olan Facebook'u kurdu.

Facebook, 18 ayda ABD'nin en büyük arkadaşlık sitelerinden biri haline gelince yatırımcıların da ilgisini çekti ve bugün sahip olduğu 98,6 milyar dolarlık servetinin kaynağını oluşturdu. The Brand Finance® Global 500 listesine göre "Facebook, 2011 yılında dünyanın en değerli 281. markasıydı."

HALKA ARZ SÜRECİ

25 Şubat 2012'de aldığı karar ile şirketin yüzde 12'lik hissesinin halka arzını kararlaştırdı (Zuckerberg hâlâ Facebook'un yüzde 57 hissesine sahip).

18 Mayıs 2012 tarihinde, 421 milyon hisse 38 dolardan satışa çıkarıldı ve böylece şirket NASDAQ'a giriş yaptı. Facebook'un hisselerinin satışa sunulması, Visa ve General Motors'un ardından "Amerikan tarihindeki en büyük üçüncü halka arz" oldu.

Şirketin NASDAQ'a girdikten hemen sonraki değeri 104 milyar dolardı. Şirketin değeri, halka açıldıktan 3 gün sonra toplam 19 milyar dolar eriyerek 84 milyar dolara düştü.