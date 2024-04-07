Fahrettin Koca'dan Nuri Alço'nun sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bilinci açık olan Nuri Alço’nun tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü aktör Nuri Alço’nun sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Koca, Alço’nun Eskişehir’de kaldırıldığı hastaneden ileri tetkikler yapılması için Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildiğini belirterek, “Sanatçının şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, sevenlerinin üzüntülerini paylaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden aktör Nuri Alço, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Eskişehir’de bir hastanede tedavi altına alınmış, şikayetlerinde gerileme olmaması üzerine ileri tetkik ve tedavi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilmiştir. Sanatçının şehir…— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 7, 2024
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