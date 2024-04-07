Fahrettin Koca'dan Nuri Alço'nun sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bilinci açık olan Nuri Alço’nun tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 21:29
Fahrettin Koca'dan Nuri Alço'nun sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama!
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü aktör Nuri Alço’nun sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, Alço’nun Eskişehir’de kaldırıldığı hastaneden ileri tetkikler yapılması için Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildiğini belirterek, “Sanatçının şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, sevenlerinin üzüntülerini paylaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.


Nuri Alço haberleri fahrettin koca haberleri Sağlık haberleri

İlgili Haberler

Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme: Başka hastaneye sevk edildi

Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme: Başka hastaneye sevk edildi
Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama!
Nuri Alço beyin kanaması geçirdi

Nuri Alço beyin kanaması geçirdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler