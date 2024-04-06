Nuri Alço beyin kanaması geçirdi
Türk sinemasının efsane isimlerinden Nuri Alço yaşadığı rahatsızlık sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun yoğun bakıma alındığını ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.
Bayram tatili için memleketi Eskişehir’e giden Nuri Alço, dün gece evde fenalaştı. Nuri Alço, eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürüldü.
Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Nuri Alço'nun yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.
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