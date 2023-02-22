Farah Zeynep Abdullah: Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede görmek istemiyorum

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 09:01

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 09:09

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili yıkan depremlerin ardından yardım kampanyalarına destek olan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yaşananlara ve siyasilere tepkisini dile getirdi.

TWITTER'DAN İSYAN ETTİ

Oğuzhan Uğur'un ve Babala TV'nin yaptığı kampanyalarda yer alan oyuncu, "DEVLET ve ALLAH kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter" dedi.

Abdullah, Hatay'da dün meydana gelen depremin ardından yaşanan çadır eksikliği nedeniyle de tepki göstererek, "Çadırlar nerede?" yazmıştı.

SOSYAL MEDYADA HEDEF GÖSTERİLDİ

Ünlü oyuncu, söz konusu paylaşımının ardından Twitter'da iktidara yakınlığıyla bilinen hesaplar tarafndan hedef gösterildi. Bu isimlerden biri de yandaş gazeteci Cem Küçük oldu.

Twitter'dan Farah Zeynep Abdullah'ın tweetini alıntılayan Küçük, "ALLAH, DEVLETİMİZE zeval vermesin. Ha bu arada, sende kabahat yok, seni Masumlar Apartmanı dahil TRT dizilerinde oynatanlar da kabahat var" dedi.

NE OLMUŞTU?

Farah Zeynep Abdullah, TRT'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat vermişti.