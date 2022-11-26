Farah Zeynep Abdullah'a açılan davada şaşırtan ayrıntı: Ünümden yararlanmak istiyor

26 Kasım 2022 Cumartesi, 15:19

Sanatçı Bergen'in hayatını konu alan ve kadın cinayetlerine dikkat çeken Bergen filminin etkileri hala devam ederken, Farah Zeynep Abdullah ile Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan arasında yaşanan gerginlik mahkemeye taşındı.

Filmin Kozan'da yayınlanmasını yasaklayan Özgan'a, Farah Zeynep Abdullah'tan IQ testli bir gönderme yapılmış, Özgan ise bu göndermeye 100 bin liralık tazminat davasıyla yanıt vermişti.

Karar gazetesinden Gülcan Aslan'ın haberine göre, Kazım Özgan'ın açtığı davanın ayrıntıları ortaya çıktı.

DOSYANIN AYRINTILARI ŞAŞIRTTI

Dosyanın ayrıntılarında şunlar yer aldı: