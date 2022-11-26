Farah Zeynep Abdullah'a açılan davada şaşırtan ayrıntı: Ünümden yararlanmak istiyor
Adana Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın Bergen filminden dolayı Farah Zeynep Abdullah'a açtığı 100 bin liralık tazminat davasının ayrıntıları ortaya çıktı. Dosyada Özgan'ın ünü ülke sınırlarını aşmış Abdullah için "Ünümden yararlanmak istemektedir" demesi şaşkınlık yarattı.
Sanatçı Bergen'in hayatını konu alan ve kadın cinayetlerine dikkat çeken Bergen filminin etkileri hala devam ederken, Farah Zeynep Abdullah ile Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan arasında yaşanan gerginlik mahkemeye taşındı.
Filmin Kozan'da yayınlanmasını yasaklayan Özgan'a, Farah Zeynep Abdullah'tan IQ testli bir gönderme yapılmış, Özgan ise bu göndermeye 100 bin liralık tazminat davasıyla yanıt vermişti.
Karar gazetesinden Gülcan Aslan'ın haberine göre, Kazım Özgan'ın açtığı davanın ayrıntıları ortaya çıktı.
DOSYANIN AYRINTILARI ŞAŞIRTTI
Dosyanın ayrıntılarında şunlar yer aldı:
- "Bulunduğu konum itibari ile ve belediyesine yaptığı fırsat ve hizmetler nedeniyle adı sıkça basında yer almaktadır. Birtakım kötü niyetli kişiler de müvekkilimin bu ününden yararlanmak istemektedir"
- "Söz konusu suç içerikli paylaşım, görevini layıkıyla yapan müvekkilimi konumu ve sıfatı nedeni ile kullanmak ve filmin gişesini artırmak amacı ile, kötü niyetli bir şekilde yapılmıştır"
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