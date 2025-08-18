Farah Zeynep Abdullah'ın acı günü: Haberi doğum gününde aldı!

Rol aldığı projeler ve yaptığı açıklamalarla sıkça gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah, 17 Ağustos’ta 36 yaşına bastı. Ancak oyuncunun doğum günüyle ilgili herhangi bir kutlama veya paylaşım yapmaması, takipçilerinin dikkatini çekti.

ARKADAŞININ VEFATI SEBEP OLDU

Aldığı çok sayıda mesaj üzerine açıklama yapan Farah Zeynep Abdullah, doğum gününü kutlamama sebebini paylaştı. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok teşekkür ederim doğum günü dilekleriniz için. Sonra kutlayacağım. Çok zor bir gün geçirdik. Arkadaşımız vefat etti dün, hayat çok acayip” ifadelerini kullandı.

Farah Zeynep Abdullah, bu paylaşımıyla hem arkadaşının vefatını duyurmuş hem de takipçilerine doğum günü kutlamasını ertelediğini açıklamış oldu.