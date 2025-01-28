Ceyda Düvenci, Hande Erçel, Pınar Deniz... Ünlü isimlerden Ayşe Barım'a destek!

Yayınlanma: 28.01.2025 - 13:50

Güncelleme: 28.01.2025 - 13:53

Ünlü menajer Ayşe Barım, sektörde tekelleşme ve haksız rekabet suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılmasının ardından, Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Barım’ın tutuklanmasının ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından destek mesajları paylaştı.

Ceyda Düvenci, Hande Erçel, Pınar Deniz, Birce Akalay ve Merve Dizdar gibi ünlü isimler, Ayşe Barım’ın tutuklanmasına tepki göstererek sosyal medya hesaplarında siyah ekran paylaşarak desteklerini ilettiler.

PINAR DENİZ

Son olarak Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz Ayşe Barım'ın 'tutuklandı' haberini paylaşıp 'aklım almıyor' ifadelerini not düştü.

HANDE ERÇEL

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel'den de Ayşe Barım'a destek gecikmedi. Erçel ünlü menajer ile fotoğraflarını yayınlayıp 'Ayşe'm' notunu düştü.

CEYDA DÜVENCİ

Geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında ifade veren Ceyda Düvenci'den de Ayşe Barım'a destek gecikmedi ve ünlü isim sayfasını karartıp 'karanlık' notunu düştü.

BİRCE AKALAY

Ünlü oyuncu Birce Akalay'da Barım’ın tutuklanmasının ardından sayfasını karartıp “Zulümle abad olunmaz!” ifadelerini kullandı.

MERVE DİZDAR

Merve Dizdar Ayşe Barım ile bir karesini yayınlayıp 'Mutsuzluk, kırgınlık, inançsızlık, hissizlik, boşluk... Hepsini bir arada yaşadığım nadir günlerdeyim. Seni çok seviyorum çok" ifadelerini kullandı.